Quando si pensa a Star Citizen, la mente viaggia ai continui rinvii e la mancanza di una release date oramai da diversi anni. Un destino, quello del gioco più ambizioso di sempre, condiviso con un altro gioco del tutto simile, almeno a livello di ambientazione. Stiamo parlando di Dual Universe, MMO annunciato nel 2014 e che ora, dopo 8 anni, si prepara a sbarcare su Steam.

Sviluppato da Novaquark, Dual Universe è appunto un MMO che permette agli utenti di poter creare le proprie astronavi. Il gioco è rimasto in sviluppo per tantissimo tempo: sono passati 8 anni dall’annuncio ufficiale, due dei quali di beta. Una lunghissima versione di prova, riservata a pochi utenti, che hanno avuto diverso tempo per testare approfonditamente il gioco, che ora si prepara al debutto. Il titolo è infatti previsto su Steam per quest’anno, con la release date fissata per il 27 settembre 2022. Meglio tardi che mai, no?

Chiaramente non è corretto paragonare Star Citizen a Dual Universe. I due giochi condividono solamente il setting spaziale, che nel corso degli anni ha fatto innamorare sempre più giocatori, tra No Man’s Sky, Elite: Dangerous e il tanto atteso (ma ancora privo di una data di uscita) Starfield, che pur non avendo ancora debuttato sembra aver già fatto innamorare diversi giocatori. Le due storie comunque dimostrano che se si hanno grandi ambizioni l’attesa è praticamente obbligatoria, soprattutto nel momento in cui un team di sviluppo non può contare su un know how così importante.

Star Citizen arriverà prima o poi. Se però siete affamati di esplorazioni spaziali, oltre a Dual Universe forse potete anche dedicarvi proprio a No Man’s Sky: dal 2016 a oggi il titolo di Hello Games è migliorato tantissimo, con aggiunte che hanno fatto sicuramente il piacere dei fan e che potrebbero convincervi a passare qualche ora nell’universo procedurale creato dal team di sviluppo britannico.