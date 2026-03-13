Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul controller Luna Wireless, il dispositivo progettato appositamente per il servizio di cloud gaming di Amazon. Compatibile con numerosi dispositivi come PC, Mac, Fire TV, iPhone, iPad e Smart TV Samsung e LG, offre connessione tramite Wi-Fi, Bluetooth e USB. Lo sconto del 36% porta il prezzo a soli 44,99€, rispetto ai 69,99€ originali.

Controller Luna wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Luna Wireless è la scelta ideale per chi vuole avvicinarsi al cloud gaming di Amazon Luna senza rinunciare a prestazioni elevate. È consigliato a tutti i giocatori che desiderano un'esperienza fluida e a bassa latenza, grazie alla tecnologia Cloud Direct che si connette direttamente ai server Amazon via Wi-Fi. Chi cerca versatilità troverà pane per i propri denti: il controller è compatibile con PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android e Smart TV Samsung e LG.

Questo controller soddisfa le esigenze di chi vuole passare facilmente da uno schermo all'altro, mettendo in pausa il gioco su un dispositivo e riprendendolo su un altro senza interruzioni. La connessione è disponibile tramite Wi-Fi, Bluetooth o USB, adattandosi a qualsiasi scenario d'uso. Con levette sfalsate, grilletti precisi e tasti reattivi, offre un comfort ergonomico pensato per sessioni prolungate. A soli 44,99€ invece di 69,99€ (-36%), rappresenta un acquisto conveniente per chi cerca qualità e flessibilità.

