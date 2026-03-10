Su Amazon è disponibile l'esclusivo ASUS ROG Flow Z13 KJP Edizione Limitata, un tablet 2 in 1 da 13,4" con design firmato da Yoji Shinkawa per i Ludens. Equipaggiato con il potente processore AMD Ryzen AI MAX+ 395, 128GB di RAM e 1TB SSD, offre prestazioni straordinarie. Il display Nebula 2,5K a 180Hz con Dolby Vision completa un'esperienza di altissimo livello. Disponibile a 4099€ su Amazon.

ROG Flow Z13, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ROG Flow Z13 KJP Edizione Limitata è il PC ideale per chi non vuole scendere a compromessi tra potenza, portabilità e design esclusivo. È consigliato a gamer esigenti, creativi professionisti e appassionati di tecnologia che cercano una macchina capace di gestire sessioni di gioco intensive, editing video, rendering 3D e molto altro, tutto in un form factor da 13 pollici. La versatilità 2 in 1 con tastiera rimovibile lo rende perfetto anche per chi lavora in mobilità e ha bisogno di passare rapidamente dalla modalità laptop a quella tablet.

Con il processore AMD Ryzen AI MAX+ 395, ben 128GB di RAM e un display Nebula da 2,5K a 180Hz con copertura 100% DCI-P3, questo PC soddisfa le esigenze di chi richiede prestazioni eccezionali e una qualità visiva davvero senza compromessi. Il design esclusivo firmato da Yoji Shinkawa lo rende anche un oggetto da collezione unico. Con 3 anni di garanzia inclusi, rappresenta un investimento a lungo termine per chi desidera il meglio della tecnologia portatile attualmente disponibile.

