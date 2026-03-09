Su Amazon è disponibile Deep Silver Dead Island 2 – PULP Edition per PlayStation 4 a un prezzo imperdibile. La versione Pulp include il pacchetto Ricordi di Banoi con armi esclusive, vantaggi e schede abilità uniche, oltre al pacchetto Armi Pulp. è ora disponibile a soli 11,40€ invece di 16,93€, con uno sconto del 33%. Un'occasione ottima per esplorare HELL-A e diventare il definitivo ammazzazombi!

Dead Island 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Dead Island 2 PULP Edition per PlayStation 4 è il titolo ideale per gli appassionati di giochi d'azione in prima persona che amano immergersi in ambientazioni post-apocalittiche ricche di adrenalina. Con uno sconto del 33%, questa edizione rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera un'esperienza completa, arricchita dal pacchetto Ricordi di Banoi e dal pacchetto Armi Pulp, con contenuti esclusivi che ampliano notevolmente il gameplay.

Il gioco soddisfa le esigenze di chi cerca un combat system viscerale e brutale, con sei personaggi giocabili dalle personalità distinte e un sistema di abilità personalizzabile. È consigliato agli amanti degli zombie game e dei titoli con forte componente narrativa, ambientati in scenari urbani iconici come la Los Angeles trasformata in HELL-A. A soli 11,40€, è perfetto anche per chi vuole arricchire la propria libreria PS4 senza spendere cifre elevate.

Dead Island 2 PULP Edition per PS4 include il pacchetto Ricordi di Banoi con armi esclusive e vantaggi, più il pacchetto Armi Pulp. Esplorate HELL-A scegliendo tra sei personaggi unici in un combat system viscerale in prima persona.

Vedi offerta su Amazon