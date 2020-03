Coronavirus, annullata anche la Roland Garros eSeries

Ancora un altro evento si va ad aggiungere alla grande lista di rinvii e cancellazioni che il Coronavirus sta portando con se all’interno del panorama eSportivo. L’organizzazione del torneo Roland Garros eSeries by BNP Paribas ha difatti annunciato nel corso della giornata odierna, che l’evento non si terrà nel mese di maggio come inizialmente previsto. La nuova data scelta per il momento, risulta essere Settembre. Ovviamente l’organizzazione è stata molto preventiva nello spostare l’evento, dato che al momento nessuno può dire come sarà la situazione al 18 maggio (data originariamente prevista dell’inizio del torneo).

Il problema principale infatti non era la data, ma le misure che sono state adottate dai vari paesi che al momento impediscono, anche giustamente, i corretti preparativi. Al fine di proteggere la salute dello staff e degli atleti stessi, la direzione ha deciso semplicemente di spostare l’evento e concentrarsi su altro al momento. Se siete interessati a leggere il comunicato, potete trovarlo sul sito ufficiale della competizione.

L’organizzazione ci tiene a precisare che terrà sott’occhio l’emergenza Coronavirus, e capirà quali dovranno essere le prossime mosse da fare e sopratutto, se sarà possibile magari riprendere prima il torneo. Maggiori notizie verranno comunque rilasciate nelle prossime settimane. La Roland Garros eSeries è una delle prime competizioni eSportive all’interno del panorama dell’eSports. Giocato interamente all’interno di una delle più importanti competizioni tennistiche mondiali, rappresenta un forte connubio tra sport tradizionali ed eSports, sopratutto dopo la partnership firmata tra l’organizzazione del torneo e il Team Vitality.

Insomma, un brutto momento per il settore, uno dopo l’altro gli eventi vengono cancellati a data da destinarsi, senza ovviamente capire ancora quando sarà possibile riprendere le danze. Alcune organizzazioni però stanno avendo più problemi di altre, sopratutto quelle che hanno più eventi nel mondo come Play Pokemon, che si è trovata costretta ad annullare tutti gli eventi internazionali mettendo a rischio anche i mondiali di quest’anno.