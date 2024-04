DOPPIO SCONTO su questa custodia di Super Mario per Nintendo Switch! SOLO 16€

La custodia di Super Mario per Nintendo Switch è un'opzione attraente per gli appassionati della console, e attualmente è in promozione su Amazon a soli 16,14€ invece di 19,99€, grazie a uno sconto del 5% e a un coupon del 15%. Questa custodia è progettata appositamente per adattarsi alla Nintendo Switch e alla Switch OLED, offrendo spazio sufficiente per fino a 10 cartucce di gioco e dotata di cinghie elastiche per assicurare la console in modo sicuro. La sua struttura resistente, con un robusto guscio in EVA e tessuto denim, fornisce una protezione affidabile da cadute e urti. Se state cercando una custodia pratica e ben costruita per la vostra Nintendo Switch, questa potrebbe essere la scelta ideale.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 25 giugno, salvo esaurimento.

Custodia di Super Mario per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarla?

La custodia di Super Mario si rivela un accessorio indispensabile per gli appassionati della console Nintendo che amano viaggiare o spostarsi regolarmente senza rinunciare alla propria collezione di giochi preferiti. Con la capacità di ospitare fino a 10 cartucce di gioco e una tasca interna pratica per accessori aggiuntivi come cavi e auricolari, rappresenta la scelta ideale per chi cerca un modo sicuro e organizzato per trasportare la propria console e gli accessori correlati. La sua costruzione resistente e l'interno morbido garantiscono una protezione completa contro cadute, urti e graffi, assicurando che la vostra console sia al sicuro durante gli spostamenti.

La custodia di Super Mario per Nintendo Switch si distingue come l'accessorio essenziale per chi desidera stile, funzionalità e protezione per la propria console. Con uno spazio interno dedicato agli accessori come i cavi e due cinghie elastiche per mantenere la console saldamente al suo posto, è progettata su misura per adattarsi al Nintendo Switch e al modello OLED. Con la capacità di contenere fino a 10 cartucce di gioco e una patta imbottita per proteggere lo schermo, offre una solida difesa contro urti e cadute grazie al suo robusto guscio in EVA e tessuto denim. Il design comprende una doppia chiusura per garantire la sicurezza durante il trasporto e la sua leggerezza la rende facilmente trasportabile.

Attualmente in vendita a soli 16,14€, anziché il prezzo originale di 19,99€, la custodia di Super Mario per Nintendo Switch rappresenta un'opportunità da non perdere per chi cerca un equilibrio tra protezione ed eleganza in un unico prodotto. Oltre a mantenere la console al sicuro durante i viaggi, offre anche spazio per giochi e accessori. Consigliamo vivamente l'acquisto per la sua qualità e praticità, rendendolo un must-have per ogni appassionato di Nintendo. Non dimenticate di attivare il coupon per ottenere un ulteriore vantaggio sul prezzo!

Vedi offerta su Amazon