Cyberpunk 2077: CD Projekt RED commenta le voci sulla collaborazione con Lady Gaga

Cyberpunk 2077 potrà contare sulla presenza di Lady Gaga all'interno del proprio cast videludico? CD Projekt RED ci dice esattamente come stanno le cose.

Cyberpunk 2077 ha colpito tutti, allo scorso E3, per vari motivi, ma sopratutto per l’annuncio della presenza di un personaggio interpretato da Keanu “Mozzafiato” Reeves. Le voci sulla presenza di grandi nomi all’interno del gioco proseguivano da mesi, e includevano anche Lady Gaga, la famosa cantante. Gli appassionati avevano reagito con grande entusiasmo a questi rumor, iniziando a sperare seriamente che Gaga avesse un qualche ruolo all’interno di Cyberpunk 2077. Ora, CD Projekt RED commenta la questione.

A parlare è Alvin Liu, coordinatore dell’interfaccia del gioco, che afferma: “[Lady Gaga] è parecchio cyberpunk, quindi si inserirebbe bene! Ma… mi spiace, niente Lady Gaga.” Liu ha poi commentato la presenza di Reeves, affermando: “Molte persone nello studio amano The Matrix, Johnny Mnemonic, Speed e tutte quelle cose e [Keanu Reeves] era proprio un’ottima scelta per il nostro gioco e per ciò che stiamo facendo. Quando ci siamo avvicinati ha detto una cosa tipo: ‘Sì, capisco la visione artistica dietro questo progetto, posso inserirmici.’ Si è subito inserito, è stato grandioso.”

Per quanto riguarda il comparto sonoro, non potremo contare su Lady Gaga, ma la band in-game Samurai otterrà voce, musica e fattezze dalla band hardcore svedese Refused. Una recente dichiarazione ha però fatto intendere che ci sia ancora qualcosa da svelare e che, forse, ci saranno altri grandi nomi di Hollywood o del mondo dell’intrattenimento al’interno del gioco. Dovremo però attendere per scoprire cosa abbia in serbo per noi CD Projekt RED.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà rilasciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 16 aprile 2020. Diteci, cosa ne pensate? Siete dispiaciuti dell’assenza di Lady Gaga? Quali volti famosi vorreste vedere all’interno del gioco?