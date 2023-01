Oltre alla nuova edizione di The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED è ancora impegnata a lavorare a Cyberpunk 2077. Come annunciato dal team di sviluppo, infatti, il videogioco basato sul table top di Mike Pondsmith ha infatti ricevuto da pochissimo un nuovo aggiornamento, disponibile su GOG, Epic Games Store e Steam, che mira a introdurre due piacevoli novità tecniche per tutti i possessori della versione PC.

L’annuncio è arrivato dal sito ufficiale del gioco e rilanciato immediatamente da Marcin Momot, che in CD Projekt RED gestisce la comunicazione verso la stampa e i fan. Il nuovo update di Cyberpunk 2077 (che potete recuperare su Amazon) introduce il DLSS 3.0, disponibile solamente sulle GPU NVIDIA di ultima generazione della serie 4000 e abilita NVIDIA Reflex, la tecnologia che permette (a tutti i possessori di GPU più nuove e di monitor compatibili) di abbassare la latenza percepita in-game.

Questo ultimo aggiornamento ci prepara anche alla prima espansione del gioco. Annunciata verso la fine del 2022, CD Projekt RED ha intenzione di espandere la trama e la storia di Cyberpunk 2077 con un grosso DLC, che includerà una nuova storyline. Chiamata Phantom Liberty, salvo clamorosi rinvii l’espansione dovrebbe debuttare a partire da quest’anno, oltre che PC anche su Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PS5. Niente console old gen, dunque, che sembrano arrivate oramai al capolinea.

