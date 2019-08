Cyberpunk 2077: cambio di piani, il gameplay non sarà mostrato al PAX

Cyberpunk 2077 sarebbe dovuto essere presente al PAX West 2019, ma gli sviluppatori hanno deciso di cambiare i propri piani all'ultimo minuto.

Cyberpunk 2077, ci sembra di ripeterlo molto spesso, è un gioco veramente atteso dalla community videoludica. I motivi sono molti e molto chiari. Al netto di qualche dubbio emerso nella nostra anteprima della Gamescom 2019, l’opera di CD Projekt RED sembra veramente molto interessante, a dir poco. È ovvio quindi che il pubblico sia desideroso di vederlo in azione con nuove scene di gameplay. L’attesa, come sapete, non è troppo lunga, in quanto durante il PAX West 2019, di inizio settembre, sarà svelato a porte aperte. O per meglio dire, questi erano i piani iniziali.

Tramite il proprio sito, CD Projekt RED ha svelato al mondo di aver cambiato idea. Non disperate, però, perché gli sviluppatori non hanno semplicemente deciso di lasciarci a bocca asciutta. Il team ha semplicemente deciso che, per questioni “logistiche e creative”, mostrerà il gameplay di Cyberpunk 2077 in live stream, condotto dalla loro sede a Varsavia, in Polonia. La data da segnarsi sul calendario è il 30 agosto 2019, alle 20.00.

Verrà mostrato un filmato di circa 15 minuti e sarà seguito da una serie di dichiarazioni degli sviluppatori che spiegheranno al pubblico ciò che è stato mostrato, per approfondire i vari dettagli del gioco. Secondo quanto dichiarato, si parlerà del distretto Pacifica, ovvero una delle zone più povere della città. Inoltre, si parlerà dei vari tipi di approcci disponibili nelle missioni.

Per quanto riguarda il PAX West 2019, gli altri eventi proseguiranno come previsto, in primis il contest cosplay. Non ci sarà però un panel degli sviluppatori: se avevate intenzione di andare alla fiera americana, dovrete rinunciare alla presenza di CD Projekt RED. Tutti gli altri, invece, riceveranno comunque il proprio video di gameplay: siamo certi che sia l’unica cosa importante per molti.