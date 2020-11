Cyberpunk 2077: il suo rinvio fa crollare le azioni di CD Projekt del 25%

È uno dei videogiochi più attesi dell’ottava generazione videoludica, ha fatto parlare molto di sé recentemente e mancava veramente poco affinché gli appassionati gli dedicassero un posto speciale nelle loro case. Ma è stato rinviato di nuovo, per la terza volta e ad un passo dal lancio. Dal 16 aprile 2020 siamo volati al 10 dicembre 2020, la nuova data di uscita prevista per il gioco. Ebbene si, stiamo parlando di Cyberpunk 2077, titolo che oramai eravamo certi di poter vedere a breve negli scaffali dei negozi, ma che dovremo inseguire ancora per un po’.

Se è pur vero che il rinvio è di tre settimane, rispetto alle volte precedenti, è anche vero che si tratta di una “promessa infranta” in quanto gli sviluppatori ci avevano promesso che non sarebbe più successo. Cyberpunk 2077 era addirittura entrato nella fase gold, eppure è stato nuovamente rinviato, sollevando il disappunto del pubblico. Altresì, si è aggiunta anche la polemica relativa al crunch e ai lunghi straordinari dei suoi dipendenti durante le intense fasi finali dello sviluppo, altro fattore che insieme al rinvio di Cyberpunk 2077 ha avuto un impatto negativo sul valore delle azioni di CD Projekt Red, diminuite del 25%.

Il valore delle azioni di CD Projekt RED ha raggiunto il suo apice proprio alla fine di agosto. Il picco è arrivato proprio quando gli sviluppatori hanno annunciato il nuovo gioco per mobile di The Witcher: Monster Slayer che i fan di Pokemon Go troveranno molto familiare. Durante quel picco di agosto, la capitalizzazione di mercato per la società era di 42,4 miliardi di złoty, che equivale a circa 9,6 miliardi di euro. Questo si basa su un prezzo di 461 złoty per azione, corrispondente a circa 100 euro. Giovedì, quel prezzo era sceso a 331 złoty, cominciando una fase decrescente.

Essendo Cyberpunk 2077 un titolo molto atteso, l’auspicio è che l’hype attorno a questo titolo non cali mai e che continui ad esser così grande da garantirne un successo. Attualmente, l’uscita di Cyberpunk 2077 è prevista per il 10 dicembre per PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Sarà possibile giocarlo anche sulle imminenti PS5 e Xbox Series X|S grazie alla funzione di retrocompatibilità e ad un aggiornamento gratuito e mirato per le console di nuova generazione, disponibile per tutti coloro che avevano precedentemente acquistato Cyberpunk 2077.