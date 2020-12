Cyberpunk 2077: Johnny Silverhand vi vieta di giocarci prima del D1

Il mondo si divide in due fazioni: chi aspetta Cyberpunk 2077 e chi mente. L’atteso sparatutto ruolistico di CD Projekt RED uscirà tra soli tre giorni, ma diversi utenti provano periodicamente ad avviare la propria copia digitale già pre-acquistata. Anticipando facilmente questa abitudine da parte dell’utenza, la casa di sviluppo polacca ha inserito un simpatico easter egg che vi descriveremo nel dettaglio nelle prossime righe di questa notizia.

Sembrerebbe che cercando di avviare il gioco su GOG Galaxy, verrà aperta un’immagine in cui Johnny Silverhand (personaggio interpretato da Keanu Reeves) avvisa il giocatore che non è ancora l’ora di giocare: “Torna a dormire, Samurai. Non è ancora il 10 dicembre!“, riporta il messaggio. Il simpatico easter egg è stato condiviso su Reddit dall’utente jmendo02. Avete provato invano anche voi ad avviare il gioco trovando questo bizzarro avviso?

Il nuovo action/RPG targato CD Projekt RED verrà pubblicato ufficialmente su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia a partire da giovedì 10 dicembre 2020. Su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, invece, sarà possibile avviare il gioco grazie alla retrocompatibilità. Nel corso della precedente settimana sono già state svelate parecchie novità come la probabile presenza di una modalità a 60fps su Xbox Series X e alcuni indizi sull’estensione della mappa.

Cyberpunk 2077 è: “… un’avventura a mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. Vestirai i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l’immortalità. Potrai personalizzare il cyberware, le abilità e lo stile di gioco del tuo personaggio ed esplorare un’immensa città dove ogni scelta che farai plasmerà la storia e il mondo intorno a te“.