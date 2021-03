Cyberpunk 2077: leak svela i contenuti in arrivo, molti saranno gratis

Sebbene il lancio di Cyberpunk 2077 non sia stato dei migliori, aggiungendo alle brutte notizie il recente abbandono del lead gameplay designer dalla software house polacca, alcuni dataminer potrebbero aver preannunciato l’arrivo di novità molto positive per i giocatori. Secondo degli utenti su NeoGAF, che hanno scavato negli archivi di Epic Games Store, sarebbero in arrivo numerosi contenuti aggiuntivi ed espansioni per l’opera di CD Projekt Red, attualmente ancora avvolti nel mistero.

Queste informazioni sarebbero venute alla luce grazie a dei lavori su presunte pagine dello store digitale, che dovrebbero essere dedicate proprio a questi DLC. A più di tre mesi dal lancio non sarebbe affatto folle pensare che CD Projekt Red si stia preparando per ufficializzare tutti i contenuti aggiuntivi di Cyberpunk 2077, e questo leak capita in uno dei periodi migliori per fare annunci di questo genere.

Direttamente dal forum di NeoGAF, oltretutto, possiamo vedere non solo le schede dei contenuti aggiuntivi ma anche i loro nomi e il prezzo che avranno: scopriamo così ben 10 DLC gratuiti e 3 espansioni. Queste ultime non appaiono ancora un titolo o un costo, lasciandoci presumere che potrebbero non essere gratis. Di seguito vi lasciamo i titoli dei 10 DLC che otterremo senza costi aggiuntivi ma di cui non abbiamo ulteriori dettagli:

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

Unnamed

Non avendo ulteriori informazioni a disposizione, non possiamo che speculare su quali saranno gli effettivi contenuti aggiuntivi e le novità che porteranno i DLC. Ciò che speriamo è che CD Projekt Red si concentri maggiormente sul migliorare quelli che sono ancora i problemi più evidenti di Cyberpunk 2077. Anche per questo motivo le aspettative dei giocatori potrebbero essere molto varie, tra chi non vede l’ora di scoprirne tutti i dettagli e chi invece teme che possano subire gli stessi problemi del gioco base, o ancor peggio crearne di nuovi.

Vi consigliamo però prendere queste informazioni con le pinze, dato che non ci sono ancora specifiche conferme ufficiali a riguardo. CD Projekt Red si sta facendo sentire poco in questi ultime settimane: l’ultima volta che è tornata a fare annunci è stato con il video sull’aggiornamento 1.2, che dovrebbe apportare delle prime importanti migliorie a Cyberpunk 2077.