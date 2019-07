Cyberpunk 2077 contiene un omaggio a Rutger Hauer

All'interno di Cyberpunk 2077 è stato scoperto un tributo dedicato a Rutger Hauer, il replicante di Blade Runner recentemente scomparso.

Siamo stati tutti estremamente sconvolti dalla morte di Rutger Hauer avvenuta il 19 luglio scorso all’età di 75 anni e dopo una breve malattia. Hauer fece il suo debutto a Hollywood nel film “I falchi della notte” del 1981 al fianco di Sylvester Stallone, per poi essere chiamato da Ridley Scott nel film di cult “Blade Runner“, come il replicante Roy Batty nel 1982. Proprio di quest’ultima pellicola, i creatori di Cyberpunk 2077 hanno deciso di omaggiarlo.

Il tributo è stato scoperto grazie alla sagacia di alcuni utenti i quali hanno notato, in un frammento della demo mostrata nel corso dell’E3 2019, sulla mappa della Metro di Night City il codice N6MAA10816, che corrisponde al codice identificativo di Roy Batty, il replicante interpretato da Rutger Hauer in Blade Runner.

Da notare comunque come l’omaggio in questione, è precedente alla notizia della morte dell’attore, cosa che ne sottolinea il gesto puramente genuino e non effettuato come strumentalizzazione mediatica.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è un videogioco di ruolo action-adventure, sviluppato da CD Projekt RED e finanziato dall’editore CD Projekt, che sarà pubblicato il 16 aprile 2020 per PC, PlayStation 4 Xbox One. Si tratta di un adattamento del gioco di ruolo Cyberpunk 2020. CD Projekt ha dichiarato che per il gioco sta impiegando maggiori risorse finanziarie ed umane rispetto a quanto abbia fatto per il suo titolo di maggior successo, The Witcher 3: Wild Hunt.