Cyberpunk 2077: la “nuova” protagonista comparirà sulla copertina reversibile?

Recentemente, il team di sviluppo polacco CD Projekt Red ha pubblicato dei nuovi artwork a tema Cyberpunk 2077, in occasione della festa della donna, raffiguranti la versione femminile del protagonista V. Molti fan si sono dunque chiesti se questa sarà la versione finale dell’artwork che il team utilizzerà sulla copertina fisica del gioco. Dalla data di pubblicazione ad oggi, gli sviluppatori non hanno ancora fornito ulteriori novità o spiegazioni sulla presenza o meno di tale artwork sulla copertina, sebbene abbiano già confermato nel luglio 2019 che la copertina sarà reversibile, e mostrerà da un lato il personaggio maschile, dall’altro il personaggio femminile.

Pur senza fornire informazioni al riguardo, il team di CD Projekt ha però offerto nuovi piccoli indizi sulla pagina Twitter di Cyberpunk 2077, che i fan del titolo hanno notato da subito: uno di questi è proprio la “nuova” figura della protagonista V, comparsa sugli avatar e sulle copertine principali dell’azienda. L’altro, invece, è la pubblicazione di un nuovo sfondo, anch’esso dedicato alla protagonista di Cyberpunk.

In merito alla scelta di fornire “due facce” alla copertina del gioco, invece, gli sviluppatori si sono ricollegati alle tematiche e alle polemiche gender presenti sia nel mondo di gioco, che nella vita reale: in particolare, il senior concept artist Marthe Jonkers ha dichiarato in un’intervista alla testata Metro datata agosto 2019 che “in Cyberpunk non esiste un sesso specifico, ma bensì una conformazione anatomica, affinché i nostri giocatori creino il personaggio che preferiscono.”

Gli sviluppatori del gioco, quindi, sembrano voler confermare ai propri fan che la nuova versione femminile apparirà sia sulla copertina del titolo, sia nelle opzioni standard nella personalizzazione del proprio alter ego presente in Cyberpunk 2077 (ricordiamo che i personaggi in game saranno completamente personalizzabili, dal sesso all’aspetto fisico e tanto altro), seppur la vicenda non ha avuto conferma ufficiale da parte del team di sviluppo. Ricordiamo, per finire, che Cyberpunk sarà disponibile dal 17 settembre 2020 per PS4, Xbox One, PC e Google Stadia.