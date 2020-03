Cyberpunk 2077, un artwork ufficiale dedicato alla variante femminile del protagonista

Cyberpunk 2077 permetterà ai giocatori di prendere i comandi di V, protagonista che sarà possibile personalizzare sotto qualsiasi punto di vista incluse le modifiche robotiche. In linea con l’ambientazione del gioco, V viene descritto come asessuato e i giocatori potranno scegliere l’aspetto femminile o maschile.

In occasione della Festa della donna che si celebra oggi 8 marzo, l’account ufficiale di Cyberpunk 2077 su Twitter ha pubblicato l’artwork ufficiale di Fem V, nome che indica la variante con il corpo femminile del protagonista. Il personaggio è mostrato nella stessa posa della sua controparte maschile che ben conosciamo grazie alla copertina ufficiale del gioco diffusa da CD Projekt Red alcuni mesi fa. Gli sviluppatori hanno spesso posto l’accento sulle tematiche gender all’interno del gioco.

In un’intervista rilasciata alla testata Metro nell’agosto 2019, il senior concept artist Marthe Jonkers aveva parlato proprio di questo aspetto: «Non si sceglie un sesso. Non si sceglie qualcosa del tipo “voglio un personaggio femminile o maschile” ma semplicemente una conformazione anatomica. Vogliamo che i giocatori creino il personaggio che preferiscono». Cyberpunk 2077 permetterà così, ad esempio, di scegliere un corpo maschile per il proprio personaggio e una voce femminile e viceversa. Marthe Jonkers aveva spiegato, nella stessa occasione, che CD Projekt Red vuole realizzare un titolo che sia il più inclusivo possibile.

Cyberpunk 2077 promette di affrontare anche tematiche complesse con la rappresentazione di un mondo che si preannuncia molto maturo e crudo sotto molti aspetti trattandosi di una società nel complesso corrotta dalle modifiche genetiche e dalla droga. Il producer John Mamais, aveva comunque spiegato che ogni singolo tema controverso sarà logicamente inserito nel gioco. Ricordiamo che il gioco di CD Projekt Red era inizialmente previsto per il 16 aprile ma è slittato al 17 settembre e arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Sarà inoltre compatibile con la console next-gen Xbox Series X.