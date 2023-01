Pur con una pubblicazione a dir poco catastrofica, Cyberpunk 2077 è riuscito, nel tempo, a risollevarsi dalle ceneri della propria nascita generando una community che continua a giocarci, sperimentando il più possibile. Un esempio di ciò lo abbiamo con le varie mod rilasciate nel corso del tempo, pronte a riformularne continuamente struttura e regole. Una di queste, di recente, ha deciso di modellare le strade di Night City rendendole ancora più violente e pericolose per tutti.

La nuova mod fan-made di Cyberpunk 2077 si chiama “immersive city”, ed è disponibile solamente per la versione PC del gioco. Una volta installata, la situazione dei pedoni in città cambierà esponenzialmente sia dal punto di vista delle statistiche che della loro interazione con il giocatore. Aumentando i parametri di ogni singola persona in ogni strada viene a crearsi un microverso di potenziali nemici più pericolosi del normale, sotto ogni aspetto.

Oltre alle statistiche e ai duri scontri con il prossimo, la mod aggiunge anche del loot ottenibile sia dai pedoni sconfitti che dai poliziotti. Il contenuto è scaricabile da Nexus Mode, di seguito vi lasciamo tutto ciò che c’è da sapere sulle caratteristiche di questa mod per Cyberpunk 2077:

Civili con 100% della salute invece del 60%,

Loot dai civili e polizia

Gli NPC possono essere di due livelli e la loro salute non è più sempre uguale

potrete incontrare nemici pericolosi e molto più forti di voi.

Come anticipato, non si tratta del primo esperimento in questo senso con il videogioco di CD Projekt RED. I fan si stanno impegnando tantissimo per modellare l’esperienza offerta dal titolo così da divertircisi in tantissimi altri modi.

