Cyberpunk 2077, dopo il rinvio gli sviluppatori assicurano: “Ne varrà la pena”

Il rinvio di Cyberpunk 2077 ha rappresentato una delle notizie più importanti delle ultime settimane e uno degli slittamenti sicuramente più consistenti degli ultimi anni. Il gioco di CD Projekt Red era infatti inizialmente previsto per il 16 aprile ma è slittato al 17 settembre. Ben cinque mesi che sollevano molto dubbi sul perché sia necessario tanto tempo per risolvere problemi di un gioco la cui uscita era prevista a breve.

Il team di sviluppo CD Projekt Red ha rilasciato un messaggio nei giorni scorsi proprio per annunciare il rinvio e gli stessi sviluppatori dello studio polacco sono intervenuti in prima persona per rassicurare i fan. Miles Tost è uno dei senior level designer di CD Projekt Red che in precedenza ha lavorato su The Witcher 3: Wild Hunt ed è intervenuto così su Twitter condividendo il messaggio del proprio studio: «Hey, ci dispiace avervi dato questa brutta notizia ma alla fine ne varrà sicuramente la pena. Grazie per dimostrarci continuamente il vostro sostegno».

Nel messaggio che annunciava il rinvio, CD Projekt Red aveva dichiarato che Cyberpunk 2077 è al momento completo e giocabile ma che data la complessità e la vastità del mondo in cui è ambientato sarà necessario ancora un po’ di tempo per rifinirlo e renderlo migliore. I cinque mesi di rinvio, sempre secondo lo studio, serviranno «a rendere il gioco perfetto».

Ricordiamo che insieme a Cyberpunk 2077 non sono arrivate buone notizie neanche per quanto riguarda la modalità multiplayer del gioco. Questa modalità, che è ancora non è chiaro se sarà un titolo a parte, non arriverà infatti prima del 2022. Nonostante la nuova data di uscita di Cyberpunk 2077 sia molto vicina al rilascio delle console di prossima generazione, ancora non è chiaro se il gioco approderà su PlayStation 5 e Xbox Series X, anche se il team si è mostrato possibilista a riguardo.