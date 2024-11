Da Ace Patrol a Civilization: paga quanto vuoi e aiuta la carità per far tua questa collection di 20 giochi!

Se siete appassionati di giochi strategici e desiderate contribuire a progetti benefici, questa iniziativa di Humble Bundle rappresenta un'opportunità straordinaria. La collezione Sid Meier si presenta come una raccolta imperdibile che permette di accedere a numerosi capolavori pagando la cifra che si preferisce, con una parte del ricavato destinato a opere di beneficenza, con il pacchetto che parte infatti da soli 16,62€.

Vedi offerta su Humble Bundle

Raccolta Sid Meier, chi dovrebbe acquistarla?

Questa collezione è l'ideale per gli appassionati di strategia e per chi desidera esplorare i titoli che hanno fatto la storia del genere. La presenza di giochi come Civilization, Pirates! e altri capolavori firmati dal leggendario game designer offre un viaggio attraverso l'evoluzione del gaming strategico, dalle sue origini fino alle incarnazioni più recenti come l'ottimo Civilization 6.

Il bundle si struttura secondo il classico formato a tier di Humble Bundle, dove è possibile sbloccare diversi livelli di contenuti in base alla cifra donata. Ogni fascia di prezzo include titoli progressivamente più recenti e prestigiosi, permettendo agli acquirenti di personalizzare il proprio contributo in base alle proprie possibilità e desideri. La caratteristica più interessante è la possibilità di decidere come distribuire il proprio contributo tra sviluppatori, piattaforma e organizzazioni benefiche.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di Humble Bundle, che dal 2010 ha raccolto oltre 262 milioni di dollari per diverse cause benefiche. Questo approccio innovativo al gaming permette di unire l'intrattenimento digitale con un impatto positivo concreto sulla società, creando un circolo virtuoso tra divertimento e solidarietà.

Con la possibilità di accedere a questa straordinaria collezione attraverso una donazione libera da 16,62€, l'iniziativa Humble Bundle rappresenta un'occasione unica per arricchire la propria libreria digitale con alcuni dei più influenti giochi strategici mai creati, contribuendo al contempo a cause benefiche meritevoli. La combinazione di valore ludico e impatto sociale rende questo bundle un'opportunità da non perdere per qualsiasi appassionato di videogiochi!

