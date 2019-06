Darksiders 4 sarà svelato all’E3 2019, è ufficiale

Darksiders 4 sarà realtà: è stato confermato dal sito dell'E3 2019 che il nuovo gioco di THQ Nordic sarà presentato a Los Angeles a giugno.

La serie di Darksiders, dopo i primi due capitoli, si è trovata in una pericolosa fase di stallo, ma è stata riportata sotto i rifletto dalla rinata THQ Nordic, grazie a un terzo capitolo forse non del tutto convincente, ma comunque non spiacevole. Innegabilmente, ogni capitolo ha proposto una nuova reinterpretazione stilistica e ludica del mondo dei Cavalieri dell’Apocalisse, e una nuova iterazione è sempre la benvenuta. Se anche voi la pensate così, sarete felici di sapere che Darksiders 4 sarà annunciato ufficialmente all’E3 2019.

Tramite il sito ufficiale dell’E3 Coliseum (ovvero il palinsesto delle dirette trasmesse proprio dalla fiera losangelina), è stata svelata una descrizione di un panel dedicato a Darksiders 4. Possiamo infatti leggere che il panel servirà per “una discussione riguardo l’inizio dell’universo di Darksiders e la direzione verso la quale si dirigerà. Questo panel coinciderà con la presentazione presso l’E3 2019 di un nuovo gioco di Darksiders che porterà il franchise in una nuova e fresca direzione. La discussione di questo panel tratterà dell’arte e del lavoro di creazione e di mantenimento di un franchise action adventure ricco in-game e costitutivo a livello di lore.”

Furia è stata la protagonista del terzo capitolo: chi sarà il/la prossimo/a?

Ovviamente, per ora non abbiamo alcuna idea di cosa sarà Darksiders 4: un rumor ha suggerito che il nome sarà “Darksiders Genesis“, ma non è stato svelato nulla di più. Il terzo capitolo è stato rilasciato verso la fine del 2018 e questo annuncio sta arrivando in tempi molto rapidi: a meno che lo sviluppo fosse già iniziato sotto un team differente rispetto a quello che ci ha donato le avventure di Furia, pare improbabile che sia possibile vedere un vero trailer a questo E3.

Più probabilmente, verrà svelata la filosofia che guida lo sviluppo di Darksiders 4 e, se siamo fortunati, qualche concept art. In ogni caso, queste sono solo congetture, e per avere conferme dobbiamo solo attendere circa un paio di settimane: l’E3 2019 è alle porte, oramai, e le conferenze (qui date e orari) promettono grandi novità. Diteci, siete incuriositi da Darksiders 4?