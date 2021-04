Days Gone 2 cancellato per colpa di Metacritic

Days Gone 2, il discusso sequel dell’omonimo titolo, torna ancora una volta a far parlare di sé ora che il creative director ha rivelato alcuni interessantissimi retroscena sulla sua cancellazione. Secondo quanto affermato da John Garvin, che si è espresso in una recente diretta, “Lo score di Metacritic è tutto. Se sei il creative director di un franchise e il tuo gioco totalizza un metascore di 70 punti puoi star certo che non ne resterai a capo ancora per molto“.

Days Gone: Deacon

Si tratta di una dichiarazione molto forte, che va ad aggiungere credito alle recenti affermazioni di Jason Schreier di Bloomberg secondo cui Sony abbia deciso di rifiutare la proposta di produzione di Days Gone 2 perché il precedente capitolo non aveva riscosso il successo sperato. Infatti Schreier affermava con certezza che Sony intendesse concentrarsi solo su grandi titoli blockbuster, come The Last of Us Parte 2 o God of War, per fare degli esempi. La cancellazione è quindi motivata dalla convinzione, da parte della compagnia, che Days Gone 2 non avrebbe avuto successo.

Infatti, sempre durante la stessa livestream, Garvin ha affermato che “La responsabilità di non essere riusciti a creare un titolo con un maggiore appeal sia stata anche la mia e di Bend Studio“, addossandosi in parte le colpe per quanto avvenuto. Parliamo quindi di un’ulteriore conferma sull’ossessione di Sony riguardo le sue opere più di successo, che sta comportando una lunga serie di malcontenti interni ai suoi team di sviluppo.

Days Gone director saying on stream how important is for Sony to hit high metacritic scores. That for this 100 + millions dollars games you can't just release a 70 meta yellow game and continue leading the franchises. Is more important the brand high bar than sales. pic.twitter.com/wF6CacJYR0 — Droidsense: Cultivate…. dont just go buy success (@Alejandroid1979) April 16, 2021

Non è di certo una novità che l’aggregatore di recensioni Metacritic abbia ottenuto sempre più credito nel corso degli ultimi anni. Sia gli utenti che i grandi publisher hanno dato un maggiore valore al voto finale, ottenuto da una media di molte critiche, quasi come se fosse una verità assoluta, proprio come vi abbiamo parlato nel nostro editoriale. Ma voi cosa ne pensate? Date molto credito al metascore di Metacritic per valutare l’acquisto di un gioco? Fatecelo sapere nei commenti! Peraltro, se volete recuperare Days Gone trovate qui una comparazione con la versione PS5.