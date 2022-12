Durante i The Game Award 2022, uno dei titoli che ha maggiormente esaltato gli spettatori è stato senza dubbio Death Stranding 2. Il seguito del futuro distopico ideato da Hideo Kojima si è mostrato in un lungo trailer che ha saputo introdurre moltissimi degli elementi che vedremo nella prossima fatica del visionario autore. Tuttavia, una delle preoccupazioni del game designer giapponese è proprio relativa alla sua capacità di anticipare il futuro con le sue opere.

Proprio a causa delle tematiche di estrema reclusione e solitudine trattate nel primo capitolo, infatti, il mondo descritto da Kojima e i suoi Kojima Productions ha, da subito, fatto pensare alla pandemia nella quale ci siamo ritrovati durante gli ultimi due anni. Proprio per questo motivo, l’autore, nonostante la trama di Death Stranding 2 fosse già stata largamente completata, ha deciso di riscriverla nel periodo del Covid.

L’autore, infatti, ha raccontato ai microfoni di Geoff Keighley di non voler più “predire il futuro”. Per questo motivo, Kojima avrebbe deciso di riscrivere la trama di Death Stranding 2. È ancora molto presto per avere una visione chiara di quella che sarà la narrazione di questo nuovo capitolo, tuttavia, il trailer si concentra prevalentemente sulla figura di BB e di Fragile, in fuga da una delle basi sotterranee di cui abbiamo familiarità dal primo Death Stranding (di cui potete acquistare la Director’s Cut su Amazon). Abbiamo visto molti volti noti oltre a quello che, presumibilmente, sarà il villain del secondo capitolo.

Kojima ha concluso affermando che il trailer di Death Stranding 2 nasconde moltissimi elementi destinati all’analisi degli spettatori. L’autore ha, infatti, espresso il desiderio che tutti si soffermino nella ricerca di questi dettagli e ne discutano tra loro. Il gioco non ha ancora una data di uscita ma è già uno dei titoli più attesi del futuro prossimo e siamo certi che Kojima saprà tenere alta l’hype dei fan attorno alla sua nuova fatica.