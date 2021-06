Demon’s Souls Remake potrebbe arrivare anche su PS4

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Demon’s Souls Remake, uscito su PS5 al lancio, riuscì a stupire utenza e critica fin dal suo annuncio: il lavoro di restauro, effettuato da Bluepoint Games, apparve già dai primi frame come un lavoro minuzioso, eppure mostruosamente familiare; e fu proprio così. La nota software house, infatti, ha ricreato il titolo stravolgendone il comparto tecnico e migliorandone le animazioni, ma lasciando intatta l’anima del gioco (compresa la durata delle animazioni, in modo da non stravolgerne il combat system). L’opera, però, potrebbe arrivare anche su PS4.

La voce di corridoio (che vi invitiamo a prendere con le pinze) giunge da PlayStation Game Size, dedicato alla catalogazione degli aggiornamenti dei giochi e delle dimensioni dei file. Nel database dello store per PS4, ci sarebbero alcuni residui di una versione di Demon’s Souls Remake per quest’ultima console. Ciononostante, il profilo Twitter afferma che potrebbe trattarsi anche di una versione cancellata, come di una versione in arrivo o, addirittura, di una trial fornita agli sviluppatori. Quale sarà la verità? Purtroppo, fin quando Bluepoint o Sony non decideranno di trattare la questione, non potremo mai saperlo.

Eppure, sarebbe fantastico poter provare con mano la differenza tra le due versioni, così come un’ottima occasione per i giocatori PS4 per poter giocare ad uno dei titoli più interessanti di fine 2020. Non ci resta che attendere, con molta speranza, nuove comunicazioni.

🚨 Demon's Souls News : 🟥 YES ! Demon's Souls have PS4 Version in Database ! 🟧 BUT This Version Can Be Cancelled , Can Be Release Soon Or Can Be only small Test Version For Developers 🟦 #DemonsSouls #PS5 #PS4 https://t.co/kbXXmuxq9P pic.twitter.com/2th3sWn0tj — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 16, 2021

