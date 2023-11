Docking di ricarica per PS5: utilissima e SUPER scontata! (-70%)

Se avete una PlayStation 5 e volete tenere sempre in ordine sia la console sia tutti i vostri accessori vi segnaliamo questa super offerta Black Friday sulla docking di ricarica MoKo compatibile con PlayStation VR2 e PlayStation 5. Questo accessorio multifunzionale, dotato di stazione di raffreddamento e caricabatterie per i controller PS5 e PS VR2, è l'ideale per tutti i possessori di PS5. Il prezzo è di soli 16,33€ con uno sconto addirittura del 70% rispetto al prezzo standard!

Docking di ricarica per PS5, chi dovrebbe acquistarla?

Sei un possessore di PlayStation 5 e/o VR2? Sei alla ricerca di un accessorio multifunzionale che ti permetta di avere tutto organizzato e pronto per l'uso? Allora questa docking station è la soluzione ideale. Questa potente stazione di ricarica è compatibile sia con i controller PS5 che con i controller VR2. La sua funzionalità principale consiste nel fornire una ricarica rapida ed efficiente per i tuoi controller, ma non finisce qui. Infatti, oltre alla ricarica, funge anche da base di raffreddamento per la tua console PS5, aiutando a dissipare il calore e a migliorare la durata della console.

La stazione verticale di ricarica MoKo è un accessorio essenziale per chiunque possieda una PS5 e un VR2. Dispone di due ventole di raffreddamento ad alta velocità integrate, capaci di estrarre rapidamente il calore dalla console. Inoltre è dotata di ben quattro postazioni di ricarica, due per i controller PS5 e due per i controller VR2, e supporta due modalità di alimentazione differenti per massimizzare la flessibilità di utilizzo. Infine, presenta un indicatore di carica che ti permette di avere sempre sott'occhio lo stato di carica dei tuoi controller.

A soli 16,33€ è un affare da non perdere per tutti i possessori di PS5. Questa stazione di ricarica offre una soluzione tutto-in-uno per la ricarica, il raffreddamento e l'organizzazione dei tuoi accessori PS5.

