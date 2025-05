DOOM: The Dark Ages è arrivato: scatenati oggi con il 21% di SCONTO!

Se siete appassionati di sparatutto brutali in prima persona e non vedete l'ora di vivere una nuova avventura targata id Software, oggi è il vostro giorno fortunato. DOOM: The Dark Ages, il nuovo capitolo della celebre saga, è finalmente disponibile da oggi, 15 maggio 2025, su Instant Gaming a soli 62,99€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo di listino di 80€. Un'occasione imperdibile per immergervi nella furia del DOOM Slayer alle origini della sua leggenda.

Doom: The Dark Ages, chi dovrebbe acquistarlo?

DOOM: The Dark Ages si presenta come un prequel di DOOM (2016) e DOOM Eternal, offrendo una storia epica e cinematografica che racconta l'alba della rabbia dello Slayer. Ambientato in un cupo e cruento Medioevo fantasy, il gioco vi mette nei panni della super-arma di dèi e re, impegnata in una crociata contro l'Inferno tra castelli in rovina, foreste oscure e campi di battaglia infestati dai demoni. Il titolo mantiene tutta l'adrenalina e la frenesia dei suoi predecessori, ma lo fa in una cornice più oscura e suggestiva.

Il combat system rimane fedele allo stile iconico della serie, ma introduce anche nuove armi brutali come la potente sega scudo, pensata per devastare le orde infernali con stile. La colonna sonora heavy metal, i livelli più ampi mai creati da id Software e un comparto grafico d'impatto fanno di questo prequel un titolo imprescindibile per ogni fan della saga e del genere.

Con una narrazione intensa, ambientazioni affascinanti e un gameplay affilato come la lama dello Slayer, DOOM: The Dark Ages si candida a essere uno dei migliori giochi d'azione dell'anno. Acquistarlo oggi su Instant Gaming a soli 62,99€ significa non solo risparmiare, ma anche vivere fin da subito l'inizio della leggenda.