Doppio divertimento con il bundle PS5 Slim + 2 DualSense, oggi IN SCONTO per il Black Friday!

È iniziata la settimana del Black Friday su Amazon, un periodo atteso da molti per approfittare di sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti. Tra le offerte più interessanti di quest'anno, spicca il bundle PlayStation 5 Digital Slim con due controller DualSense, proposto a soli 434,99€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo consigliato di 509,99€.

PS5 Digital Slim + 2 Dualsense, chi dovrebbe acquistarla?

La PS5 Digital Slim rappresenta l'evoluzione della console di Sony, offrendo un design più compatto e leggero rispetto al modello originale. Con dimensioni di circa 358×80×216 mm e un peso di 2,6 kg, questa versione si adatta facilmente a qualsiasi setup domestico. Nonostante le dimensioni ridotte, la PS5 Digital Slim mantiene le stesse specifiche tecniche del modello standard, garantendo prestazioni elevate grazie alla CPU x86-64-AMD Ryzen "Zen 2" con 8 core e 16 thread, e alla GPU basata su AMD Radeon RDNA 2 con accelerazione Ray Tracing. La console è dotata di 16 GB di RAM GDDR6 e di un SSD da 1 TB, assicurando tempi di caricamento rapidi e spazio sufficiente per i tuoi giochi preferiti.

Il bundle include due controller wireless DualSense, noti per le loro innovative funzionalità come il feedback aptico e i grilletti adattivi, che offrono un'esperienza di gioco immersiva e realistica. Questa combinazione è ideale per sessioni di gioco multiplayer locali, permettendo di condividere l'esperienza con amici e familiari.

È importante notare che la PS5 Digital Slim non dispone di un lettore ottico; pertanto, l'acquisto e il download dei giochi avvengono esclusivamente tramite il PlayStation Store. Questo aspetto rende la console particolarmente adatta a chi preferisce una libreria digitale e desidera ridurre l'ingombro fisico dei dischi.

L'offerta è disponibile per un periodo limitato durante la settimana del Black Friday su Amazon. Considerando la popolarità della console e la convenienza del bundle, si consiglia di agire rapidamente per assicurarsi questa promozione. Per una panoramica completa delle migliori offerte, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.

In definitiva, il bundle PlayStation 5 Digital Slim con due DualSense a soli 434,99€ rappresenta un'opportunità imperdibile per entrare nella nuova generazione di gaming con un risparmio significativo. Le caratteristiche avanzate della console, unite alla qualità dei controller DualSense, offrono un'esperienza di gioco senza precedenti, rendendo questa offerta particolarmente allettante per gli appassionati di videogiochi.

