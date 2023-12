DualSense PS5 mai più scarichi con questo accessorio GENIALE!

I DualSense sono, senza dubbio, tra i controller migliori sul mercato per le loro innovazioni tecnologiche e comodità d'uso. Nonostante ciò, hanno un grande difetto: la durata della batteria, che si scarica in fretta e costringe ogni volta a interrompere una sessione di gioco per collegarli alla console e ricaricarli. E se vi dicessimo che esiste un accessorio che permette di risolvere questo problema, e che potete acquistarlo a soli 23,70€ su Amazon?

Batteria esterna DualSense, chi dovrebbe acquistarla?

Parliamo di una batteria esterna portatile che vi permetterà di allungare la durata dei DualSense di ben 12 ore, il tutto senza bisogno di alcun cavo. Vi basterà, infatti, collegare l'accessorio alla porta USB-C del controller per iniziare la ricarica senza dover interrompere la vostra sessione di gioco, fungendo un po' come un power bank.

Inoltre, la batteria è ultra leggera (pesa solo 74 grammi!) e di dimensioni compatte, per cui non vi darà alcun fastidio mentre giocate e, anzi, è facilissima da portare con voi qualora doveste trasportare la PS5 in un altro luogo. Una volta scarica, poi, vi basterà collegarla alla corrente per caricarla completamente in appena 90 minuti; insomma, si tratta di un accessorio davvero comodissimo, che potreste anche valutare di regalare per Natale a un possessore della console Sony (a tal proposito, vi invitiamo anche a leggere la nostra guida dedicata proprio ai migliori giochi PS5 da mettere sotto l'albero).

La bella notizia? La batteria portatile è attualmente protagonista di un doppio sconto su Amazon: grazie al ribasso del 17% e a un ulteriore coupon del 5% potrete pagarla solamente 23,70€ invece di 29,95€. Si tratta di un prezzo decisamente inferiore rispetto agli stand di ricarica per DualSense in commercio, i quali non vi permettono nemmeno di giocare mentre i controller si caricano.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

N.B.: Vi ricordiamo di spuntare la casella "Applica coupon 5%" prima di inserire il prodotto nel carrello.

