Sono un giocatore PlayStation e vi consiglio cosa regalare a Natale 2023

Il Natale 2023 si avvicina e il momento dei regali è sempre abbastanza stressante per tutti. Lo so, perché anche io mi ritrovo sempre con l'ansia dal non sapere che cosa regalare durante le festività. per fortuna, i videogiochi e le console ci vengono sempre in soccorso. Vero, i costi non sono bassissimi, ma rappresentano i regali ideali da fare per chi magari possiede (o anche non possiede, dipende dai punti di vista), una console PlayStation.

In questo articolo voglio raccontarvi un po' i miei consigli PlayStation da regalare a Natale 2023. C'è un po' di tutto, dalle console, alle periferiche fino, ovviamente, ai videogiochi. Valutate per bene i prezzi e le disponibilità e procedete sulla scelta del vostro regalo ideale. Ovviamente tutti i giochi (a parte Spider-Man 2 e Final Fantasy XVI) sono acquistabili anche su PlayStation 4 oltre che sulla PS5, quindi vi basterà premere il bottone e scegliere l'edizione appropriata.

Regali PlayStation per Natale

PS5 Slim

Per chi non ha ancora la PlayStation 5, il migliore regalo in assoluto sarebbe senza dubbio la nuova PS5 Slim. Molto più piccola rispetto alla standard e con la possibilità di rimuovere a scelta il lettore dischi per renderla ancora più sottile. Anche esteticamente mostra nuove migliorie, con le coperture in alto in plastica lucida e un nuovo piedistallo (acquistabile separatamente). Il regalo perfetto per chi vorrebbe la PlayStation 5 sotto l'albero.

DualSense

Il controller DualSense è sempre un ottimo regalo da fare, soprattutto se mostra delle colorazioni particolari. Sul mercato ce ne sono svariati, ma il mio preferito rimane il Cobalt Blue. Ovviamente si tratta di un pad normalissimo, può essere utilizzato sia su PC che su console (e mobile) e certamente se lo regalate dovete dare per scontato che l'altra persona abbia una PS5 o giochi su PC. Sicuramente a me piacerebbe ritrovarmi sotto l'albero di Natale un pad diverso da quello che già ho, così da poterlo intercambiare per rendere le partite più diversificate.

DualSense Edge

Avete un amico o un parente che ama videogiocare online? Allora il DualSense Edge è un regalone perfetto. Si tratta di un pad pensato per chi giocare in maniera "professionistica" e consente di poter personalizzare i comandi, anche grazie all'opportunità di intercambiare analogici e modificare la corsa dei grilletti, oltre che valutare di introdurre dei pulsanti aggiuntivi nella parte posteriore. È un controller d'alto profilo, quindi il suo costo è assolutamente coerente con le peculiarità che offre. Di sicuro si tratta di un bel prodotto, valutato positivamente anche nella nostra recensione. Inoltre, è utilizzabile anche su PC.

PS VR2

Questo sarebbe certamente un regalone da far impazzire chiunque: il PS VR2. Si tratta di un visore per la realtà virtuale (con filo) collegabile e utilizzabile tramite la PS5 (quindi dovete averla per poterlo utilizzare). In questo momento, è probabilmente il visore consumer più potente sul mercato, permettendo di videogiocare a esperienze in realtà virtuale semplicemente mozzafiato. Tra l'altro, questa edizione, comprende anche il videogioco Horizon Call of the Mountains, ambientato nell'universo narrativo di Horizon. Il consiglio è quello di leggervi la nostra recensione e valutarlo come regalo, ma sappiate che il prezzo non è per tutti. Di sicuro, il 25 dicembre, fareste scalpore.

Marvel's Spider-Man 2

Come spiegato anche nell'articolo dei videogiochi consigliati a Natale, Marvel's Spider-Man 2 viene considerato il regalo per antonomasia. Chiunque abbia una PS5 non può non videogiocare al titolo dell'Uomo Ragno, più bello mai sviluppato. Più di 20 ore di gioco garantite, una New York meravigliosamente riprodotta e una storia degna di un film Marvel. Insomma, questo è il regalo che qualunque bambino, ragazzino e adulto, vorrebbe avere sotto l'albero a Natale. Io di sicuro ne rimarrei estasiato.

Hogwarts Legacy

Quale miglior regalo di Natale se non il miglior videogioco ambientato nell'universo narrativo di Harry Potter? In Hogwarts Legacy potrete creare il vostro mago dei sogni, esplorare le sale di Hogwarts, visitare la Stanza delle Necessità e vivere il Wizarding World come mai prima d'ora e in completa libertà. Avete sempre sognato di svolazzare in giro con una scopa o su un Ippogrifo? Potrete farlo. Scegliete la vostra casata, imparate le vostre magie preferite e preparatevi ad affrontare una minaccia originale mai raccontata nei libri o nei film.

Horizon Forbidden West

State cercando un regalo che mostra lasciare sbigottiti tutti davanti alla televisione? Per chi ha una PS5 (ma anche una PS4), il nostro consiglio è di regalare Horizon Forbidden West. Si tratta del seguito di Horizon Zero Dawn del 2017 ed è un'avventura in terza persona open world. La sua particolarità, oltre al fatto di poter combattere contro dinosauri robotici, è quello di avere una grafica davvero senza concorrenti. Il mondo di gioco di Horizon è infatti straordinariamente dettagliato, tanto bello da sembrare di star giocando un film in movimento.

FC 24

Cosa c'è di meglio che regalare un gran gioco di calcio? Tutti (o quasi) in Italia amiamo videogiocare ai titoli calcistici e FC 24 ne rappresenta il genere in maniera estremamente popolare. Se vi steste chiedendo che tipo di gioco sia, sappiate che fino all'anno scorso prendeva il nome di "FIFA", poi abbandonato per creare una propria identità separata. Se state cercando qualcosa per chi ama il "gioco più bello del mondo", allora FC 24 è uno di quei regali a zero rischi da fare a Natale. Tra l'altro, dopo il pranzo, potreste anche farvi più di una partita in compagnia. Divertente, no?

Final Fantasy XVI

Se c'è un gioco con una trama emozionante e cinematografica, quello è sicuramente Final Fantasy XVI. Tutti conoscono il franchise di Square-Enix, ma questa volta il titolo abbandona le sue concezioni JRPG per divenire un Action con elementi (pochi, a essere onesti) da gioco di ruolo. Gran bel comparto visivo e colonna sonora straordinaria, rendono Final Fantasy XVI uno dei migliori videogiochi da regalare a Natale per chi possiede una console PlayStation. 5.

Gran Turismo 7

Se state cercando un ottimo gioco di guida da regalare a chi possiede una PS5, allora Gran Turismo 7 è la scelta migliore. Senza dubbio alcuno, il miglior videogioco racing per PlayStation presente sul mercato: centinaia di auto, tantissimi circuiti e una grafica spacca mascella per chi magari gioca su TV enormi in salotto. Se adorate gareggiare e avete una predilezione per le automobili, allora GT7 è il regalo giusto da fare (e con la realtà virtuale è ancora meglio, ve lo garantisco.)

