Dune: Awakening, ora disponibile su Instant Gaming. Immergetevi nell'universo creato da Frank Herbert e vivete un'avventura survival MMO nel pianeta più pericoloso della galassia, dove dovrete combattere per le risorse e la sopravvivenza tra tempeste di sabbia e intrighi politici.

Dune: Awakening, chi dovrebbe acquistarlo?

Dune: Awakening è il videogioco perfetto per chi desidera immergersi nell'universo creato da Frank Herbert e vivere un'avventura survival in un mondo ostile e affascinante come Arrakis. Questo titolo è consigliato agli appassionati di MMO che cercano un'esperienza profonda e stratificata, dove la sopravvivenza non dipende solo dal combattimento ma anche dalla gestione delle risorse, dall'esplorazione e dalla diplomazia. Se amate i giochi che premiano la cooperazione e la pianificazione a lungo termine, questo è il titolo che fa per voi: vi ritroverete a raccogliere la preziosa spezia, a costruire basi nelle dune infuocate e a stringere alleanze per dominare il deserto più pericoloso dell'universo.

Con uno sconto del 26%, Dune: Awakening rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole esplorare un open world ricco di dettagli e sfide uniche. Il gioco soddisfa le esigenze di chi cerca un'esperienza multiplayer coinvolgente con elementi di crafting, costruzione e combattimento tattico, il tutto ambientato in uno scenario fedele alla saga letteraria e cinematografica. Che siate fan di lunga data di Dune o semplicemente alla ricerca di un survival MMO innovativo che vi catturi per ore, questo titolo vi offrirà un'avventura epica dove ogni scelta avrà conseguenze sul vostro destino nel pianeta desertico.

Dune: Awakening vi trasporta nell'universo di Frank Herbert per un'avventura survival MMO unica nel suo genere. Esplorate il pianeta desertico di Arrakis, raccogliete la preziosa spezia e sopravvivete alle tempeste mortali. Costruite la vostra base, forgiate alleanze e combattete per il controllo delle risorse in un mondo aperto persistente.

