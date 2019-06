E3 2019 Nintendo Direct: durata della diretta streaming svelata da un insider?

L'E3 2019 vuol dire conferenze sui palchi losangelini, ma vuol dire anche Nintendo Direct, una diretta streaming dedicata ai titoli per Nintendo Switch.

Gli eventi dell’E3 2019 sono numerosi ed equamente interessanti, ma crediamo che nel cuore di molti il Nintendo Direct abbia un posto speciale. La diretta streaming della casa di Kyoto svelerà al mondo tante novità sui prossimi titoli per Nintendo Switch. Per ora, già sappiamo che Super Mario Maker 2 e Pokémon Spada e Scudo non avranno a disposizione un grande spazio, probabilmente: il creatore di livelli, infatti, è già stato svelato, mentre la creazione di Game Freak sarà mostrata per la seconda volta a brevissimo.

I potenziali nomi in campo sono comunque molti: Bayonetta 3, Animal Crossing, Luigi’s Mansion 3, il remake di The Legend of Zelda: Link’s Awakening e Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. Per poter scoprire tanti dettagli su di essi, però, è necessario che il Nintendo Direct dell’E3 2019 sia abbastanza lungo. Be’, pare che sarà così, almeno secondo quanto riportato da un leaker.

Nintendo Direct E3 2019 runtime is expected to be around 45 minutes. — PeekyBird! (@thepeekybird) June 4, 2019

Come potete leggere qui sopra, la durata del Nintendo Direct dell’E3 2019 dovrebbe assestarsi intorno ai 45 minuti. Ovviamente si tratta solo di un leak e non di informazioni ufficiali, ma il minutaggio è perfettamente sensato considerando la portata dell’evento.

Sappiamo che il Direct dedicato a Pokémon Spada e Scudo durerà circa 15 minuti, ovvero lo stesso tempo dedicato a Super Mario Maker 2. Probabilmente durante l’E3 2019 la casa di Kyoto non potrà concentrarsi a lungo su ogni singolo titolo, ma di certo i sarà modo di scoprire molto sui titoli principali.

Diteci, quali tra i vari videogiochi per Nintendo Switch vorreste vedere al centro della scena?