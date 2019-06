E3 2019: The Evil Within 3 sarà annunciato?

Stando a un recente tweet postato da Shinji Mikami, numerosi fan hanno ipotizzato che all'E3 2019 potrebbe arrivare l'annuncio di un nuovo The Evil Within

All’E3 2019 manca ormai meno di una settimana, e la fiera di quest’anno offrirà ai numerosi fan nuove informazioni per quanto riguardano alcuni dei titoli più attesi, come Cyberpunk 2077, Borderlands 3, Star Wars Jedi: Fallen Order e molti altri. Ovviamente la fiera losangelina non si limiterà a condividere maggiori dettagli su alcuni dei giochi attualmente noti, infatti saranno presentati anche nuove IP. Oltre ai nuovi titoli non ancora annunciati, di cui è impossibile conoscerne la natura a meno di qualche leak, troviamo numerosi rumor su nuovi presunti capitoli di franchise già esistenti.

Uno dei nuovi rumor che riguardano l’E3 2019, vede come protagonista The Evil Within 3. Grazie infatti al recente tweet del producer Shinji Mikami, molti fan della saga hanno ipotizzato che il terzo capitolo del franchise survival horror possa essere presentato alla fiera di quest’anno. Mikami ha postato sul noto social di aver fatto un viaggio di lavoro all’E3, e i fan hanno speculato sulla possibile rivelazione del gioco.

Ovviamente si trattano solamente di pure speculazioni, anche se, pensando che due anni fa usciva The Evil Within 2, viene da pensare che i tempi possano essere maturi per la presentazione di un nuovo capitolo con protagonista Sebastian Castellanos. Quel che è certo è che lo sviluppatore giapponese, di solito, non prende parte alle fiere a meno che non ci sia un qualche annuncio. Questo porta a pensare che qualcosa bolle in pentola.

Altre voci di corridoio affermano che il suo viaggio di lavoro possa essere legato a un nuovo capitolo di Dino Crisis, di cui Mikami è stato sia il director che executive producer; ve ne abbiamo già parlato alcuni giorni fa. I numerosi fan ne sarebbero sicuramente entusiasti di poter vedere tornare il vecchio franchise sull’hardware di generazione attuale.

C’è anche la possibilità che il viaggio di Mikami a Los Angeles sia legato a una IP completamente nuova. Non ci resta altro che pazientare ancora pochi giorni prima di avere delle risposte concrete. Vi ricordiamo che nella nostra pagina dedicata all’E3 2019 trovate tutto riguardante la fiera.

Cosa preferite voi tra Dino Crisis e The Evil Within 3?