EA SPORTS UFC 5: approfitta dello sconto del 25% per metterlo sotto l'albero!

Tra le persone a cui desiderate fare un regalo di Natale vi è appassionato di UFC e state pensando di regalargli un videogioco a tema per Natale (a tal proposito, per molte altre idee regalo vi invitiamo a leggere i nostri tantissimi articoli dedicati al Natale 2023)? In tal caso il titolo che fa al caso vostro è EA SPORTS UFC 5, il capitolo più recente dell'iconica saga dedicata all'omonimo sport, che oggi potete acquistare su Amazon nella versione per PS5 a soli 49,97€ invece di 79,99€!

EA SPORTS UFC 5, chi dovrebbe acquistarlo?

EA SPORTS UFC 5 è la scelta ideale per gli amanti dei giochi sportivi, e in particolare per coloro che adorano l'UFC. Si tratta, infatti, del capitolo più recente dell'amata serie, uscito da pochi mesi e che permetterà di vivere in modo più realistico e coinvolgente che mai l'esperienza del più grande evento di arti marziali miste al mondo grazie a nuove funzionalità e sfide uniche.

UFC 5 dispone, infatti, di un'ampia gamma di funzionalità all'avanguardia, che lo rendono senza dubbio il miglior titolo a tema UFC sul mercato. Tra queste vi sono, per esempio, i Replay KO cinematografici, un aggiornamento dei sistemi di presa e l'introduzione del nuovo sistema di sottomissioni continue. Inoltre, i danni subiti si accumulano in modo realistico, offrendo un'esperienza realistica, mentre la funzionalità di Fight Week aggiunge un livello di coinvolgimento mai visto prima nei giochi UFC, facendo sentire il giocatore in prima linea in ogni grande evento UFC.

Insomma, che si tratti di un regalo di Natale, o che semplicemente desideriate acquistarlo per voi stessi, vi consigliamo di non farvi sfuggire l'opportunità di acquistare EA SPORTS UFC 5 per PS5 a un prezzo eccezionalmente competitivo rispetto a quello originale di 79,99€. Inoltre, per molte altre idee regalo vi invitiamo a leggere i nostri tantissimi articoli dedicati al Natale 2023.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

