Elden Ring Nightreign è in arrivo: PRENOTALO ORA a PREZZO SCONTATO!

Se siete in attesa di un nuovo viaggio epico nell'universo di Elden Ring, potete già prepararvi all'azione approfittando di un'interessante promozione attiva su Instant Gaming. Il titolo, realizzato da FromSoftware, sarà disponibile a partire dal 30 maggio 2025 e si preannuncia come un'espansione indipendente, in grado di offrire una narrazione completamente inedita ambientata nello stesso contesto dell'opera principale. Grazie alle offerte attive sul portale, è già possibile prenotare diverse edizioni del gioco a prezzi fortemente scontati, ideali per chi desidera vivere l'avventura sin dal day one.

Elden Ring Nightreign, chi dovrebbe acquistarlo?

Attualmente, la versione base per PC viene proposta a 31,79€, garantendo un risparmio del 21% rispetto al costo pieno. Gli utenti Xbox, invece, possono assicurarsi il gioco a 32,79€, con uno sconto del 18%. Per chi non vuole farsi mancare nulla, la Deluxe Edition per PC è acquistabile a 42,79€, con un ribasso pari al 22% sul prezzo di listino. Questa edizione speciale comprende non solo il gioco, ma anche contenuti extra come un artbook digitale, una mini OST e l'accesso anticipato al DLC aggiuntivo, arricchendo notevolmente l'esperienza complessiva. L'acquisto in prenotazione include inoltre un gesto esclusivo, pensato per i fan più appassionati.

Non ci troviamo davanti a un semplice contenuto scaricabile, ma a una vera e propria avventura standalone, progettata per offrire nuove emozioni anche a chi non ha mai affrontato l'opera originale. Elden Ring: Nightreign introduce una struttura co-op che permette a un massimo di tre giocatori di affrontare insieme i pericoli del mondo oscuro di Limveld, un territorio inedito dove l'oscurità gioca un ruolo centrale. Ogni personaggio selezionabile è caratterizzato da abilità uniche, pensate per creare combinazioni strategiche e affrontare al meglio i numerosi pericoli. L'esplorazione si sviluppa in un ambiente in continua trasformazione, con cicli narrativi che culminano in battaglie spettacolari contro temibili boss notturni.

Le promozioni attive su Instant Gaming rappresentano un'opportunità da cogliere al volo per chi intende vivere Elden Ring: Nightreign sin dal lancio, con l'accesso ai bonus preorder e ai contenuti esclusivi. Prenotare ora significa garantirsi un prezzo competitivo, evitando rincari futuri e accedendo subito a un titolo che promette di ridefinire l'esperienza soulslike con elementi narrativi e cooperativi profondamente rinnovati. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: preparatevi a sfidare l'oscurità come mai prima d'ora.