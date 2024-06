Elden Ring Shadow of the Erdtree: dove e come trovare le Ceneri di Spirito Venerato

Le Ceneri di Spirito Venerato sono materiali di potenziamento in Elden Ring che migliorano la tua Benedizione di Spirito Venerato, influenzando quanto danno possono infliggere le tue Ceneri di Spirito nel DLC Shadow of the Erdtree (a tal proposito, ti invitiamo a leggere la nostra guida al nuovo sistema di livellamento di Shadow of the Erdtree per saperne di più).

Esse influenzeranno anche la quantità di danni che il tuo destriero spettrale può subire, rendendo il tuo viaggio nel Regno delle Ombre un po' più facile. Una volta trovate alcune, portale a un Sito di Grazia per consumarle in modo simile ai Semi d'Oro e alle Lacrime Sacre. Trovare le Ceneri di Spirito Venerato può richiedere parecchio tempo, ma ci sono un paio di cose a cui prestare attenzione che renderanno la tua vita più facile.

In questa guida di Elden Ring: Shadow of the Erdtree ti mostreremo, dunque, dove e come trovare tutte le Ceneri di Spirito Venerato.

ATTENZIONE: questa guida è in costante aggiornamento, per cui ti invitiamo a salvarla e visitarla spesso per scoprire i nuovi Frammenti che abbiamo trovato!

Come trovare le Ceneri di Spirito Venerato in Shadow of the Erdtree

C'è un punto di riferimento principale che dovresti cercare quando hai bisogno di Ceneri di Spirito Venerato: un cadavere su un piedistallo. I cadaveri e i piedistalli variano da luogo a luogo, ma seguono tutti lo stesso schema: è un cadavere decrepito sopra una piattaforma di qualche tipo. Questi si trovano di solito lungo il confine di un'area e mai nel mezzo di un campo aperto.

Ci sono due nemici a cui prestare attenzione: Non Morti Ombra che tengono vasi scintillanti e grandi Sciamani Omen. I Non Morti Ombra che tengono vasi scintillanti lasceranno sempre cadere un materiale utile, sia un Frammento dell'Albero Ombra che una Cenere di Spirito Venerato.

Se noti molti Non Morti Ombra in un'area, è probabile che uno con un vaso scintillante sia nelle vicinanze. I grandi Sciamani Omen appaiono solo in alcune posizioni, ma sono garantiti a lasciare una Cenere di Spirito Venerato la prima volta che li sconfiggi.

Dove trovare le Ceneri di Spirito Venerato in Shadow of the Erdtree

Pianura dei Sepolcri

Sudest delle Rovine Bruciate : Troverai un cadavere su una piattaforma che tiene una cenere di spirito venerato.

: Troverai un cadavere su una piattaforma che tiene una cenere di spirito venerato. Lato orientale del Villaggio Abbandonato Malato : Che si trova sopra il Grande Ponte, Sito di Grazia del Nord, troverai un altro cadavere su una piattaforma.

: Che si trova sopra il Grande Ponte, Sito di Grazia del Nord, troverai un altro cadavere su una piattaforma. Nordest della Città di Prospetto : Che si trova a sud dal Sito di Grazia della Croce del Cancello Principale, troverai il cadavere lungo il bordo della scogliera.

: Che si trova a sud dal Sito di Grazia della Croce del Cancello Principale, troverai il cadavere lungo il bordo della scogliera. Belurat : Dopo essere entrato a Belurat, vedrai un grande Omen mummificato su un piedistallo.

: Dopo essere entrato a Belurat, vedrai un grande Omen mummificato su un piedistallo. Oltre il ponte vicino al grande albero : Dopo aver sconfitto gli uccelli fastidiosi, incontrerai un Non Morto Ombra che tiene un vaso e lascerà cadere una cenere di spirito venerato.

: Dopo aver sconfitto gli uccelli fastidiosi, incontrerai un Non Morto Ombra che tiene un vaso e lascerà cadere una cenere di spirito venerato. Dopo aver sconfitto il Leone Danzante della Bestia Divina : Il boss di Belurat, sali sull'ascensore e attraversa le porte per trovare l'ultima cenere di spirito venerato a Belurat.

: Il boss di Belurat, sali sull'ascensore e attraversa le porte per trovare l'ultima cenere di spirito venerato a Belurat. Nella stanza della caverna appena prima del Sito di Grazia della Caverna del Fiume Ellac .

. Sconfiggi il grande Sciamano Omen .

. Livello più basso : Troverai un cadavere Omen su un piedistallo adorato da insetti fastidiosi.

: Troverai un cadavere Omen su un piedistallo adorato da insetti fastidiosi. Prosegui dal Sito di Grazia della Spirale Ascendente: Sconfiggi i tre Uccelli del Cimitero. Avanzando, un altro Uccello del Cimitero atterrerà davanti a una stanza che ha un cadavere.

Scadu Atlus

Su un cadavere al bordo della scogliera vicino alle Rovine di Moorth .

. Su un cadavere all' estremità nord del burrone vicino al Villaggio di Bonny .

. Sopra la grande statua del campione di fronte al Magazzino, Sito di Grazia del Primo Piano .

. Dal Sito di Grazia del Magazzino, Settimo Piano : Esci dalla stanza e segui l'anello interno per trovare un'altra grande statua del campione con una cenere di spirito venerato sulla schiena.

: Esci dalla stanza e segui l'anello interno per trovare un'altra grande statua del campione con una cenere di spirito venerato sulla schiena. Sudest delle Rovine di Unte.

Rovine di Rauh

Su un cadavere decrepito su un piedistallo situato a sud delle Rovine della Città del Tempio .

. Lasciato da un Non Morto Ombra che tiene un vaso vicino all'ingresso delle rovine.

Boschi Abissali