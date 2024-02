Elden Ring: Shadow of the Erdtree, il gameplay trailer oggi alle 16:00!

Il primo gameplay di Elden Ring: Shadow of the Erdtree verrà mostrato ufficialmente quest'oggi alle 16:00. L'ufficialità è arrivata tramite la pagina ufficiale del gioco su Instagram che ha dichiarato che verrà pubblicato un trailer gameplay del DLC sui canali dedicati al titoli.

Ovviamente c'è molta attesa intorno all'espansione, dopo quasi due anni dal rilascio ufficiale del titolo From Software, tutti gli appassionati (noi compresi) attendono con trepidazione l'arrivo di questo contenuto aggiuntivo che si prospetta enorme.

Non sappiamo se conosceremo la data di uscita, ma sicuramente avremo nuove informazioni su quello che vedremo nel DLC, soprattutto eventuali nuove classi, armi, nemici e in particolar modo, ambientazioni.

Sicuramente From Software avrà l'arduo compito di non deludere i fan, soprattutto dopo tutta questa attesa. Siamo chiaramente molto incuriositi da ciò che verrà "raccontato" nel gameplay trailer e certamente ci sarà modo di analizzare il filmato in lungo e in largo una volta che verrà rilasciato.

L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 16:00.