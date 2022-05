I videogiochi ormai sono un media d’intrattenimento sdoganato in lungo e in largo. Sono ben lontane le epoche in cui chi giocava ai videogame faceva parte di una nicchia di appassionati abbastanza ristretta, e mai come oggi proprio tutti hanno avuto almeno un qualche tipo di approccio al medium videoludico. Anche tra i VIP ci sono grandi appassionati, e uno di questi è proprio l’imprenditore multimilionario Elon Musk.

A darci un’ennesima riprova della passione per i videogiochi di Musk è stato lo stesso CEO di Telsa. Il tutto è avvenuto su Twitter, dove Elon Musk ha voluto rispondere a un tweet di Hideo Kojima, il quale ha confidato che la notte scorsa avrebbe voluto guardare un film horror prima di andare a dormire, ma il game director nipponico ha poi deciso di leggersi un libro, probabilmente per non incappare in un sonno particolarmente agitato.

La risposta di Elon Musk è stata la seguente: “I videogiochi sono più spaventosi rispetto a qualsiasi film horror rilasciato ad oggi”. Un pensiero netto e deciso che può far partire una discussione su come i due media possano dare ai giocatori/spettatori due prospettive molto diverse al genere horror. I videogiochi, a differenza di un film, hanno dalla loro l’interazione diretta da parte del giocatore, e questo può effettivamente rendere tali esperienze molto spaventose se ben realizzate.

Video games are scarier than any horror movie by far — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Manco a farlo apposta, proprio qualche ora fa è spuntata in rete una tech demo in Unreal Engine 5 che abbraccia totalmente il pensiero di Elon Musk, presentandoci le potenzialità del nuovo motore grafico di Epic Games.