Brutta notizia per tutti gli amanti dei videogiochi: come comunicato dal figlio Ben, David Ward, co-founder di ocean Software e pionere dell’industria dei videogiochi nel Regno Unito, si è spento all’età di 75 anni. La notizia è stata diramata appunto dal figlio di Ward, in un post pubblicato tramite Twitter.

“Sono triste nell’annunciare che mio padre David Ward è venuto a mancare. Nato nel 1947, David è stato un pionere dei videogiochi e un padre di sei figli. Abbiamo avuto una relazione complicata e ci siamo amati l’un l’altro. Ci mancherai Pop”, le parole del figlio comunicate tramite Twitter.

La vita di David Ward è sicuramente interessante. Nato appunto nel 1947, l’uomo ha fondato Ocean Software insieme a Jon Woods. Nel breve periodo, Ocean Software è diventato uno dei publisher europei più importanti e più grandi, distribuendo giochi come Platoon, Top Gun e Daley Thompson’s Decathlon. Fondata a Manchester, è stato uno dei tanti fattori che ha fatto espandere la creazione di videogiochi, da semplice hobby fino al business che oggi tutti noi conosciamo. Nel corso della loro carriera, Ward e Woods hanno contribuito a lanciare e pubblicare sul mercato tantissimi giochi, per diverse piattaforme, inclusi ovviamente quelli per NES e Super Nintendo. Un’attività durata fino al 1996, quando vennero acquisiti da Infogrames, fino alla morte della stessa avvenuta nel 2009.

Sad to report that my father David Ward has died. Born in 1947, he was a computer games pioneer & father of six. We had a complicated relationship & we loved each other. Will miss you Pop. pic.twitter.com/8GYf9k3xWM — Ben Ward (@Benjamin_P_Ward) May 9, 2022

David Ward e Jon Woods sono stati introdotti nella ELSPA Hall of Fame nel 2004, per il loro contributo all’ndustria dei videogiochi. “Molte persone considerano Ocean Software come il pioniere di questa iindustria per il Regno Unito. Insieme, Ward e Woods hanno coniato la buona parte della terminologia dell’industria dei videogiochi“, le parole dichiarate da Roger Bennet, all’epoca director dell’ELSPA.

“Siamo addolorati dall’apprendere la scomparsa di David Ward, co-founder di Ocean Software. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e suoi amici”, la dichiarazione dell’UKIE.