Entra nel mondo di Path of Exile 2:OFFERTA SPECIALE per veri appassionati di RPG! -39%

Se siete appassionati di action RPG e cercate un titolo innovativo da aggiungere alla vostra collezione, non potete perdere questa offerta su Path of Exile 2. Disponibile su Instant Gaming al prezzo esclusivo di 16,99€, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo di listino di 28€, è un'occasione imperdibile per esplorare il mondo oscuro di Wraeclast.

Path Of Exile 2, perché acquistarlo?

Questo sequel di Grinding Gear Games rappresenta una nuova generazione di action RPG, con una campagna completamente inedita composta da sei atti. Ambientato in un continente misterioso e pericoloso, il gioco offre un'esperienza immersiva grazie a oltre 100 ambientazioni uniche, 600 mostri e 100 boss da affrontare. La trama coinvolgente vede una minaccia oscura riemergere dal passato, portando corruzione e caos nella terra.

Uno dei punti di forza di Path of Exile 2 è il sistema di personalizzazione. Potrete scegliere tra 12 classi di personaggi, ciascuna con tre specializzazioni Ascendancy, per un totale di 36 combinazioni uniche. Inoltre, il nuovo sistema di Skill Gems offre 240 abilità attive e 200 gemme di supporto, permettendo di creare build su misura per il vostro stile di gioco.

Il celebre albero delle abilità passive è stato migliorato con la Doppia Specializzazione, consentendovi di allocare punti in diverse aree e adattarvi a varie situazioni di combattimento. L’equipaggiamento è altrettanto vario, con oltre 700 tipi di oggetti base e nuove armi come lance, balestre e mazze. Inoltre, il titolo introduce un endgame espanso, ricco di sfide, boss unici e meccaniche di crafting avanzate. Ogni area include boss con meccaniche distinte, rendendo ogni incontro unico e stimolante.

Se volete immergervi in questa esperienza senza compromessi, è il momento giusto per approfittare dello sconto del 39% su Instant Gaming. Path of Exile 2 è un gioco "fair-to-play", che non include meccaniche "pay-to-win", garantendo un'esperienza equa e accessibile a tutti. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di vivere un'avventura epica a un prezzo irripetibile. Acquistate ora Path of Exile 2 a soli 16,99€ e preparatevi a scoprire i segreti di Wraeclast!

Vedi l'offerta su Instant Gaming