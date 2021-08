Fallout London: la mod ha convinto Bethesda ad assumere la sua autrice

Nelle scorse settimane era comparsa in rete una mod di Fallout 4 chiamata Fallout London, un egregio lavoro di modding che porta il gioco fuori dai confini americani, nella celebre capitale dell’Inghilterra e centro nevralgico del Regno Unito e dell’Europa. Vi avevamo parlato della mod proprio lo scorso giugno, celebrando il fantastico restyling della città in chiave post-apocalisse che non aveva nulla da invidiare agli sviluppatori di Bethesda.

La devastazione nucleare a Londra in effetti è piaciuta tanto anche a Bethesda, al punto che Stephanie Zachariadis, sceneggiatrice a capo del progetto, è stata contattata dall’azienda; a sorpresa, oggi l’autrice della mod fa parte ufficialmente del team di Bethesda! La qualità di Fallout London e il talento della sceneggiatrice non sono sfuggiti all’occhio attento della software house.

L’annuncio dell’assunzione di Stephanie Zachariadis è stato diramato negli scorsi giorni proprio dal team di modder che sta lavorando a Fallout London, attraverso il loro Discord ufficiale e gli altri canali social. L’autrice, per forza di cose, ha dovuto lasciare il progetto di modding, ma insomma, il tutto a un buon prezzo: adesso Zachariadis ha il ruolo di Associate Quest Designer di Bethesda. Ovviamente la sua nuova posizione è protetta da accordi ed NDA che non le consentono di rivelare il progetto su cui è stata messa al lavoro da Bethesda, motivo per cui non sappiamo esattamente di cosa sia quest designer.

Nel frattempo il team di modder di Fallout London sono alla ricerca di un nuovo collaboratore che prenda il posto della uscente Head Writer. Le applicazioni per il ruolo sono aperte sul Discord ufficiale della mod, ma va chiarito che il nuovo membro del team che si occuperà della sceneggiatura dovrà solo ultimare gli ultimi dialoghi visto che il grosso della storia è stato già completato da Zachariadis.