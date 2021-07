Fallout New Vegas: in arrivo la più grande mod a tema Star Wars

Fallout New Vegas si sposta in una galassia lontana lontana grazie alla più grande mod a tema Star Wars mai creata per questo videogioco: pianeti, nemici armi e tante novità in arrivo dall’immaginario di Guerre Stellari.

Fallout New Vegas è un leggendario action RPG della saga post-apocalittica di Bethesda, sviluppato in collaborazione con gli esperti di giochi di ruolo Obsidian Entertainment. Questo capitolo è uno di quei titoli che non possono invecchiare mai, una pietra miliare degli RPG e dei videogiochi in generale.

In virtù del fatto che Fallout New Vegas è ancora molto giocato, ogni tanto spuntano nuove mod che ampliano l’esperienza di gioco con contenuti sempre più interessanti. La mod si chiama Star Wars Open Worlds (abbreviata SWOW), ed è letteralmente da bava alla bocca sia per i fan di Fallout che per i seguaci della Forza che dopo Jedi Fallen Order aspettano un altro RPG ambientato nell’universo di Star Wars.

Quando SWOW sarà rilasciata ufficialmente, ci saranno un sacco di città e regioni iconiche di Star Wars, per un totale di 12 pianeti. Ad accompagnare le ambientazioni, verranno aggiunte a Fallout New Vegas anche nuove armi, nuovi nemici, e un sistema di personalizzazione che permetterebbe di creare il proprio personaggio di Star Wars giocabile. È previsto anche un crafting system e un albero delle abilità.

Al lancio di SWOW saranno presenti anche diverse fazioni legate all’universo di Star Wars, assieme ad alcune quest e attività interessanti come per esempio la possibilità di dedicarsi a missioni da Cacciatore di Taglie.

La mod a tema Star Wars di Fallout New Vegas sarà disponibile esclusivamente su PC nel prossimo futuro. Ancora non abbiamo una data certa, e non sappiamo ancora in che stato sia il suo completamento.