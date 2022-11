Già qualche mese fa, un utente su Twitter, Aggionamentia Lumia, ha rivelato che Far Cry 6 avrebbe ricevuto un nuovo DLC e una edizione GOTY, pur non avendo ottenuto il premio. Tuttavia, adesso arrivano le conferme ufficiali di Ubisoft che, nelle ultime ore, ha rivelato quella che sarà la data di presentazione del prossimo contenuto aggiuntivo per il gioco, nonché il titolo dell’espansione.

Il titolo del prossimo DLC per Far Cry 6 sarà Lost Between Worlds e riceverà un evento dedicato per mostrarne i contenuti. La live, sarà trasmessa in streaming tra pochissimi giorni e ci darà molti dettagli sulla prossima espansione del gioco. Come detto, le prime informazioni erano già trapelate con il leak della Game of the Year Edition di qualche mese fa. Tuttavia, Ubisoft, pur avendo lanciato questa versione, ha rimosso ogni riferimento al contenuto aggiuntivo.

Il pacchetto Lost Between Worlds, in ogni caso, sarà inserito nella GOTY di Far Cry 6 che include anche il season pass del gioco nel quale, appunto, sono compresi tutti i contenuti aggiuntivi. Oltre a questo, il pass stagionale include anche altri tre DLC dedicati ai cattivi storici della saga: Vaas, Pagan Min e Joseph Seed. Infine, questa versione darà accesso ai giocatori anche ad alcuni pacchetti di contenuti aggiuntivi e a Far Cry 3: Blood Dragon. Tuttavia, non sappiamo ancora quali saranno le aggiunte portate da questo nuovo DLC per il sesto capitolo della serie targata Ubisoft.

The Far Cry 6 Expansion Reveal Livestream is coming! Tune-in November 29th at 10AM PT on https://t.co/ZwEmem1rkp to find out more.#FarCry6 pic.twitter.com/gioZASRkYc — Far Cry 6 (@FarCrygame) November 25, 2022

La streaming di presentazione per Lost Between Worlds è in programma per il prossimo 29 novembre. Solo tre giorni, dunque, ci separano dall’annuncio del prossimo DLC di Far Cry 6 (lo trovate su Amazon in offerta con il Black Friday). L’evento è in programma per le 19:00 italiane e Ubisoft ci invita, con un post sull’account Twitter del gioco, a rimanere sintonizzati per non perderci le novità. Noi, come sempre, riporteremo tutte le notizie in arrivo con questa streaming sulle pagine virtuali di Tom’s Hardware.