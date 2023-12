Farming Simulator 22 Premium Edition è un gioiello su Steam Deck

Se dovessi muovere una critica a Giants Software in merito a Farming Simulator 22 Premium Edition, è il non aver richiesto la verifica per Steam Deck per la loro ultima produzione.

Il motivo? È presto detto: Farming Simulator 22 Premium Edition è decisamente godibile su Steam Deck e riesce a regalare un’esperienza ibrida, fra PC e console, incredibilmente fluida e decisamente completa.

In passato vi parlai della mia esperienza con Farming Simulator 23 per Nintendo Switch, decantandovi tutti i pregi, e le peculiarità, dell’aver una versione “tascabile” del titolo di Giants Software.

Farming Simulator 22 Premium Edition, giocato su Steam Deck, è capace di superare sotto ogni aspetto l’ottima esperienza offerta dalla conversione per la console ibrida di Nintendo, in virtù di prestazioni decisamente superiori, nessun compromesso contenutistico e, ovviamente, la comodità offerta dal cloud di Steam.

Andiamo con ordine: giocare a Farming Simulator 22 Premium Edition su Steam Deck permette di fruire del titolo di Giants Software a dettagli grafici medi, 60 fps stabili (in seguito a un investimento minimo di tempo per limare alcune impostazioni) e con un’autonomia che, nella mia prova diretta, si è stanziata, attorno, alle quattro ore abbondanti (davvero non capisco come faccia a non risultare verificato per Steam Deck un titolo che si comporta così bene sull’Handheld di Valve).

In aggiunta a questo, ovviamente, ci sono i valori aggiunti di non dover ricomprare il gioco su una seconda piattaforma (vi basterà possederlo su Steam) e di godere di una continuità dell’esperienza grazie al cloud dei salvataggi di Steam, il quale permette di interrompere la sessione su PC e riprenderla su Steam Deck.

Quando poc’anzi vi dicevo che, rispetto alle altre versioni portatili, qui non dovrete sottostare ad alcun compromesso contenutistico, lo sostenevo perché la Premium Edition di Farming Simulator 22 include: Farming Simulator 22, sei mappe, 20 colture, sette pacchetti di contenuti ufficiali, le due espansioni dell'anno 1, le due espansioni dell'anno 2 e i pacchetti dedicati ad Antonio Carraro, Kubota, Vermeer, Göweil, Hay & forage, Horsch AgroVation e Oxbo.

A tutto questo si aggiungono, ovviamente, le novità introdotte con la Premium Expansion e la sezione Modhub, con decine e decine di MOD scaricabili fin da subito (mi raccomando, tenete d’occhio lo spazio di archiviazione perché sono necessari oltre 30gb solo per Farming Simulator 22 Premium Edition).

Quelli meno affini alla serie di Giants Software si staranno chiedendo come mai, su PC, la versione più aggiornata sia la 22, mentre su Nintendo Switch provai la 23; il discorso è molto semplice: Farming Simulator 22 Premium Edition è la versione più completa del simulatore agricolo di Giants Software, ovvero quella che include il software graficamente più avanzato e tutti i contenuti rilasciati negli ultimi due anni.

La versione 23 è stata specificatamente realizzata per device mobile (Nintendo Switch, iOS e Android), con molte più automatizzazioni per quanto concerne i lavori manuali e un approfondimento maggiore sugli aspetti gestionali dell’azienda agricola.

Contenutisticamente, l’edizione 23 offre meno modelli di veicoli, meno mappe e meno colture ma si focalizza maggiormente sull’aspetto “duro e puro” della simulazione, laddove l’edizione 22, mescola tutti gli aspetti che hanno reso la serie di Giants Software così famosa e li mette nelle mani del giocatore, in un ambiente, per certi versi, maggiormente ludico.

Non stupisce, difatti, che al primo avvio di Farming Simulator 22 Premium Edition, ci si trovi di fronte a una scelta che permette di decidere da dove iniziare il proprio impero agricolo, permettendo ai novizi di cominciare la propria avventura venendo guidati su come avviare i macchinari, gestire i propri campi in prima persona e assumere personale, il tutto con un budget iniziale decisamente generoso e ottimizzato per garantire un biglietto d’ingresso privilegiato per i novizi.

Chiarito questo aspetto, esiste una versione migliore? In tutta onestà no, entrambe le esperienze sono pensate per rispondere alle esigenze di diversi tipi di utenti: se siete “agricoltori navigati”, e quello che cercate è una versione più compatta di Farming Simulator che vi permetta di ricominciare la vostra avventura in un ambiente maggiormente realistico e ostico, l’edizione 23 potrebbe essere il companion perfetto per voi; in alternativa, se quello che volete è un prodotto completo sotto tutti i punti di vista, e che vi prenda per mano nel caso siate alla vostra prima esperienza con la serie d Giants Software, allora lanciatevi su Farming Simulator 22 Premium Edition.

Se poi, come nel mio caso, avete sia un PC che una Steam Deck, non pensateci due volte, perché poter fruire della completezza di questa edizione, anche in mobilità, è un valore aggiunto che comprenderete solo dopo averlo testato con mano.