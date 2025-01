Farming Simulator 25: costruisci la tua fattoria dei sogni con il 40% di SCONTO su Instant Gaming!

Se amate i simulatori e siete pronti a vivere un'autentica esperienza agricola, è arrivato il momento di approfittare di questa straordinaria offerta. Farming Simulator 25 è disponibile su Instant Gaming a soli 29,99€, con uno sconto imperdibile del 40% rispetto al prezzo originale di 50€. Immergetevi nella vita contadina con un risparmio che non potete lasciarvi sfuggire!

Farming Simulator 25, perché acquistarlo?

Con Farming Simulator 25, potrete costruire e gestire la vostra fattoria scegliendo tra tre ambientazioni uniche: il paesaggio rurale nordamericano con i suoi storici montacarichi da cereali, i laghi e le colline dell'Europa centrale, oppure un vibrante scenario dell'Asia orientale, caratterizzato da risaie e città portuali scintillanti. Sperimentate la gestione completa della vostra azienda agricola, dalla coltivazione dei campi all'allevamento degli animali, fino alla silvicoltura e alla gestione di produzioni commerciali.

Una delle grandi novità di Farming Simulator 25 è l'introduzione di un sistema climatico dinamico che include eventi come tornado e grandinate, rendendo ogni partita unica e stimolante. Gli effetti atmosferici e la deformazione del terreno aumentano il realismo, mentre il motore grafico GIANTS Engine 10 offre un'esperienza visiva migliorata, con dettagli che rendono il paesaggio ancora più coinvolgente.

Scoprite nuovi prodotti agricoli come riso, spinaci e piselli, insieme a bufali e capre che si aggiungono agli animali già presenti nei capitoli precedenti. Potrete inoltre scegliere tra oltre 400 veicoli e attrezzi autentici di marchi famosi come John Deere, Fendt, e New Holland, ora equipaggiati con guida assistita tramite GPS per una precisione senza precedenti.

Grazie all'accessibilità migliorata, Farming Simulator 25 è ideale sia per chi si avvicina per la prima volta ai simulatori agricoli, sia per i veterani della serie. Inoltre, il ModHub offre contenuti creati dalla community per espandere ulteriormente il gioco. Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva su Instant Gaming. Acquistate Farming Simulator 25 a soli 29,99€ e preparatevi a coltivare il vostro successo virtuale!

