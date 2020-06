FIFA 21: come sarà su next gen, ecco le novità PS5 e Xbox Series X

Durante la nottata Electronic Arts ha trasmesso il proprio evento digitale in cui sono stati annunciati diversi nuovi progetti della compagnia americana. L’EA Play, nonostante non sia stato ricco di novità eclatanti, ha cominciato a portare sotto i riflettori quelli che sono i piani della società per FIFA 21, la nuova iterazione del titolo calcistico di successo. Dopo aver pubblicato un breve trailer, sul sito ufficiale del gioco sono arrivate tutta una serie di nuove informazioni sulla versione next gen del titolo.

Una delle più grosse novità sfruttabili solamente su PlayStation 5 è di sicuro il feedback aptico. FIFA 21 sfrutterà a pieno questa nuova tecnologia implementata nel DualSense dando ai giocatori la sensazione di avvertire l’impatto dei tiri, dei passaggi, delle prese, dei calci, dei contrasti e dei colpi presi dai calciatori virtuali. Grazie ai nuovi SSD invece, EA garantisce dei tempi di caricamento velocissimi; i quali consentiranno di entrare nelle partite più velocemente che mai.

Le versioni next gen di FIFA 21 avranno anche un aspetto visivo maggiormente curato come per esempio dei sistemi di rendering e di illuminazione differenti rispetto alla generazione corrente. Non solo gli ambienti risulteranno più realistici, ma anche i corpi e i movimenti dei giocatori saranno più naturali che in passato, raggiungendo un realismo senza precedenti. Infine, anche l’audio subirà dei netti miglioramenti, con i videogiocatori che si sentiranno immersi dentro stadi ghermiti di tifosi e che saranno in grado di sentire ogni piccolo tocco della palla sui piedi dei calciatori.

Al momento EA ha deciso di fornirci questi nuovi dettagli sul suo prossimo titolo calcistico, ma manca ancora da vedere un vero e proprio trailer di gameplay per capire meglio come verranno implementati questi cambiamenti su PlayStation 5 e Xbox Series X. Nel frattempo, vi ricordiamo che FIFA 21 uscirà il prossimo 9 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, con le versioni next gen che arriveranno in un secondo momento. Cosa ne pensate di queste novità che verranno inserite all’interno di FIFA 21 su console di prossima generazione?