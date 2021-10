Final Fantasy 14 è stato letteralmente copiato 1 a 1 da un team cinese

Se il nome Final Fantasy 14 vi dice qualcosa, è molto improbabile che conosciate un gioco mobile di stampo cinese chiamato Doula Continent: Soul Master Duel. D’altronde come potremmo conoscerlo noi occidentali? Il titolo è sviluppato dalla software house cinese 37 Interactive ed è disponibile solamente su Android ma nella patria natia spopola oramai da diverso, tanto da avere anche Jackie Chan come sponsor. Il gioco è però finito alla ribalta nelle ultime ore a causa di un dettaglio non da poco, che rischia di mettere fine alla credibilità degli sviluppatori.

Uno degli ultimi video promozionali di Doula Continent, infatti, è stato creato copiando 1 a 1 alcune scene del trailer di lancio di Shadowbringers, terza espansione di Final Fantasy 14, che debuttò nel 2019. Il confronto è decisamente inquietante e quasi penoso per 37 Interactive. Chiaramente i commenti non si sono fatti attendere e tra i vari social media non sono mancate battute e risate per quello che probabilmente sarà il plagio dell’anno, anche superiore ai cloni dei nuovi telefoni Android e Apple.

Ironia a parte, siamo abbastanza sicuri che 37 Interactive non passerà giorni tranquilli. Siamo abbastanza certi che i legali di Square Enix siano già al lavoro per evitare un simile uso del contenuto di Final Fantasy 14. Non sappiamo se ci siano i margini per una causa legale ma il fatto che si sia esposto anche Daniel Ahmad, uno degli analisti più importanti del mondo dei videogiochi, potrebbe essere un indicatore di come la situazione possa essere decisamente più grave del previsto.

Final Fantasy 14 ha visto una popolarità crescente nell’ultimo periodo. L’MMO di casa Square Enix è infatti tornato in testa a tutte le classifiche di vendita ed ha saputo coinvolgere una nuova fan base di giocatori che prima di allora non si era mai avvicinata al titolo. E chissà quanto ancora durerà questo nuovo fenomeno nel mondo dei videogiochi.