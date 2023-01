Fin da suo primissimo annuncio Final Fantasy 16 ha immediatamente catturato l’attenzione sia delle nuove che delle vecchie generazioni di fan. Anche se bisognerà attendere ancora qualche mese per la sua pubblicazione, siamo sicuri che un nuovo video di Square Enix riuscirà a placare l’attesa che abbiamo di fronte.

In questo filmato possiamo vedere Final Fantasy 16 modellato in una inedita versione a 16-bit. Il filmato è stato realizzato da Kazutoyo Maehiro (creative director del gioco) e Masayoshi Soken (compositore), i quali hanno voluto modulare gli attuali lavori con il videogioco trasponendolo in questa versione estremamente nostalgica, che ricorda inevitabilmente le origini della serie.

Il tutto è stato condiviso su Twitter, fondendo l’estetica “vintage” a una colonna sonora perfettamente calzante e in tema con le immagini. Così possiamo dare uno sguardo al protagonista di Final Fantasy 16, Clive, mentre corre accompagnato dal fedele lupo Torgal in una versione che farà sicuramente piacere ai fan di vecchia data, e agli amanti del retro gaming.

Oltre allo sfondo, che sembra promettere tantissimo, specialmente alla luce delle recenti dichiarazioni riguardo ai contenuti più adulti e forti, troviamo anche la data d’uscita e viene ribadita la possibilità del pre-order, ribadendo la natura prettamente commerciale anche di questa simpatica iniziativa.

Final Fantasy 16 sarà disponibile a partire dal 22 giugno su PS5. Cosa vi aspettate da questo nuovo Final Fantasy? Siete interessati al preordine? Avranno imparato dagli errori commessi con il capitolo precedente o ritroveremo le stesse identiche problematiche? Ritroveremo anche l’esperienza acquisita con i vari remake in questo capitolo? Per adesso non ci resta che attendere nuovi dettagli in attesa della sua uscita.

