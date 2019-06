Final Fantasy 7 Remake arriverà anche su PS5?

L'attesissimo remake di Final Fantasy 7 potrebbe approdare anche sulla nuova PS5? Secondo il presidente di Square Enix è una possibilità da non escludere.

Uno dei grandi protagonisti dell’E3 2019 in quel di Los Angeles è stato, senza ombra di dubbio, l’attesissimo remake di Final Fantasy 7: rifacimento dello storico capolavoro targato Square Enix che noi di Game Division abbiamo avuto la possibilità di provare con mano nel corso della kermesse statunitense.

Come sappiamo, il titolo sarà diviso in episodi – al momento non ne conosciamo ancora il numero – e debutterà il prossimo 3 marzo 2020 in esclusiva su PlayStation 4… Ma potrebbe esserci dell’altro! Già perché il presidente di Square Enix Yosuke Matsuda ha speso, durante una recente intervista, qualche parola in proposito e le dichiarazioni rilasciate fanno ben sperare gli appassionati da tutto il mondo. Interrogato sull’esistenza, in futuro, di una versione per PS5 ha infatti risposto quanto segue:

“Penso che i nostri team di sviluppo abbiano lavorato in modo da far sì che il gioco supporti sia la prossima generazione di console che la corrente. Credo sia stato concepito in modo da essere giocato su entrambe, quindi non vedo alcun problema in proposito“.

Parole che, seppur non vadano prese come una conferma ufficiale, ci lasciano con ottime speranze per il futuro: l’hardware proposto dalla prossima console di casa Sony, infatti, promette di offrire ai giocatori un’esperienza di un livello ancora più elevato. Nonostante lo sviluppo su PlayStation 4 sia già a un punto più che consolidato non va dunque esclusa una versione ancora più aggiornata, che potrebbe rendere ancor più giustizia a uno dei mondi più belli e affascinanti che siano mai stati concepiti nella storia dei videogiochi.

In attesa di ulteriori informazioni in proposito vi invitiamo a continuare a seguirci e, soprattutto, a dirci la vostra: quanto vorreste (ri)vivere Final Fantasy 7 anche su PlayStation 5?