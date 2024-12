Final Fantasy VII Rebirth per PC: prenotalo ora con uno SCONTO del 43%!

Se siete tra gli amanti di Final Fantasy VII, questa è la vostra occasione per immergervi nel secondo capitolo del celebre remake. La versione PC di Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile dal 23 gennaio 2025, e su Instant Gaming potete prenotarla a soli 39,99€, con un risparmio del 43% rispetto al prezzo pieno di 70€. Non perdete l’opportunità di vivere questa epica avventura a un costo vantaggioso!

Final Fantasy VII Rebirth, perché prenotarlo?

Questo nuovo capitolo vi conduce oltre i confini di Midgar, permettendovi di esplorare un mondo più ampio e dettagliato. Seguite Cloud, Tifa, Aerith, Barret e Red XIII mentre affrontano terre inesplorate, svelano i misteri del pianeta e si preparano a nuove, spettacolari battaglie. Le innovazioni grafiche e tecnologiche rendono ogni scenario indimenticabile: cavalcherete chocobo attraverso panorami mozzafiato e vivrete sfide che ridefiniranno la storia. L'eterna lotta contro Sephiroth e la Shinra si intreccia con colpi di scena che vi terranno con il fiato sospeso.

Prenotando subito avrete accesso a bonus esclusivi, come la Materia di invocazione Trio Moguri e preziosi equipaggiamenti come il Bracciale Shinra II e il Bracciale di Midgar MK-II, utili per affrontare le battaglie più impegnative. L'ottimizzazione per PC, con risoluzione nativa 4K e prestazioni fluide, assicura un'esperienza di gioco di altissimo livello, rendendo questo titolo un must per gli appassionati del genere.

Approfittate di questo prezzo esclusivo per Final Fantasy VII Rebirth e preparatevi a vivere una storia che segnerà il vostro viaggio da gamer. Con il suo mondo espanso, il gameplay dinamico e gli scontri emozionanti, questo gioco vi lascerà senza fiato. Prenotate ora e unitevi a Cloud e compagni in un'avventura che non dimenticherete mai!

