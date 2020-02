Fire Emblem Heroes, arriva la tessera mensile per il servizio in abbonamento

Dopo Mario Kart Tour e Animal Crossing Pocket Camp, tocca a un altro titolo mobile di una serie Nintendo introdurre un servizio su abbonamento. Attraverso il canale YouTube Nintendo Mobile ha annunciato per Fire Emblem Heroes la tessera mensile Feh che verrà introdotta il 5 febbraio al prezzo di €11,49. Secondo quanto spiegato dalla casa di Kyoto, l’abbonamento permetterà di usufruire di cinque tipologie di contenuti aggiuntivi rispetto alla versione standard.

Gli abbonati riceveranno al mese due versioni differenti degli eroi (Resplendent Heroes) uguali alle versioni standard ma che avranno nuove voci, costumi ispirati ad altri regni di Fire Emblem Heroes come Askr e Nifl e un +2 a tutte le stat che resteranno anche tornando ai completi originari. Le prime versioni disponibili saranno quelle di Lyn e Cordelia. La tessera Feh vi darà poi delle quest speciali per ottenere sfere e calici eroici con cadenza di due volte al mese. Il terzo contenuto riguarda invece il Summoner Support esteso da un singolo eroe sino a un massimo di tre.

E ancora Re-Act (Ripetizione) permetterà (ad esclusione di Coliseum e Aether Raids) di tornare all’inizio del turno precedente se gli eroi non hanno ancora compiuto un’azione; in caso contrario è possibile solo tornare all’inizio dello turno in corso. Quest’opzione si potrà ripetere tutte le volte che si vuole nel corso della battaglia. Infine, questo vale anche in caso di game over. Auto-Start (Avvio automatico) permetterà invece di ripetere una mappa tutte le volte che si vuole finché c’è stamina a disposizione.

Le microtransazioni non hanno una storia particolarmente fortunata con i titoli mobile delle più famose serie Nintendo con non poche polemiche che avevano riguardato Mario Kart Tour sin dalla beta. Recentemente anche Animal Crossing Pocket Camp aveva “festeggiato” i due anni del rilascio con una serie di servizi a pagamento disponibili attraverso due differenti piani.