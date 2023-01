Forspoken, l’action RPG di casa Square Enix, è approdato sul mercato e tanti appassionati sono pronti a raggiungere le oscure terra di Athia e lo abbiamo recensito. La remota terra della fantasia nasconde però un numero spaventoso di insidie e mostruosità di ogni genere, che è bene non sottovalutare. A modalità normale il gioco riesce a punire anche il player più meticoloso e attento, questo perché i nemici che brulicano le terre corrotto sono dannatamente resistenti e brutali. Per facilitarvi l’esplorazione abbiamo dunque pensato a una guida al miglior equipaggiamento di Forspoken, così da prepararvi al meglio per il vostro lungo viaggio.

La strategia consiste nell’indicarvi i migliori mantelli, magie, nonché attribuzione dei punti, di alcuni set utili nelle varie fasi della vostra esperienza. Se avete bisogno di altre indicazioni o volete perfezionare al massimo Frey, vi ricordiamo che abbiamo fatto la guida al platino e agli obiettivi. Senza ulteriore indugio dunque, quali sono i migliori pezzi dell’equipaggiamento?

Il miglior equipaggiamento all’inizio

Vi farà sicuramente sorridere, ma il Mantello iniziale della vostra avventura in Forspoken è letteralmente l’oggetto migliore da potenziare e sfruttare fino a quando non vi imbatterete in quello Variè, presente nel primo dungeon della regione (poco fuori dalla capitale). Il consiglio è quello di puntare tutto sulla difesa e la magia viola, per i seguenti motivi. Nelle prime ore di gameplay sarete assaltati perlopiù da creature piuttosto fragili, ma molto numerose. La magia viola è quella più indicata per fronteggiare queste situazioni, anche perché vanta di un set incantesimi di supporto davvero notevole, utile anche per rallentare grandi ostacoli.

Noterete in poco tempo che anche a difficoltà Normale i danni che vi verranno inflitti saranno ingenti, quindi investite almeno 20-30 punti in difesa se riuscite e aggiungete miglioramenti alla magia viola. Investire su altri mantelli non sarebbe efficace per le risorse. Tenetevi più materiali possibili per i due oggetti che vi indichiamo qui sotto, perché sono i più performanti.

Il miglior equipaggiamento per l’esplorazione

Durante l’esplorazione è consigliabile fare uso di un mantello che possa tornare sempre utile, specialmente negli scontri più lunghi ed estenuanti. Fortunatamente vi imbatterete in tanti rifugi nelle vostre scorribande per Athia, quindi sarebbe il caso focalizzarvi sul miglior equipaggiamento di Forspoken che possa darvi benefici sulla lunga tratta e che abbia un effetto benefico facilmente attivabile. Il nostro consiglio ricade sul mantello Varié, uno strumento particolare in grado di aumentare i danni quando la salute è al massimo. Negli altri due slot effetto aggiuntivi è quindi opportuno inserire migliorie atta a valorizzare l’offensiva magica di Frey.

Poco importa dunque il bonus in difesa o salute, visto che potremmo usare l’effetto del mantello solo a salute massima. Puntate tutto su percentuali che fanno levitare i vostri incantesimi principali e partite all’avventura. Il consiglio generale è quello di ragionare sul bonus a magie viola e d’acqua, le più potenti sulla lunga gittata, e quindi le migliori per evitare di subire danni. Per ottenere il mantello vi basterà andare nella prima zona esplorabile della vostra avventura, la primissima regione superato il castello.

Una volta battuta Sila potrete tornare sui vostri passi e usare il tasto QUADRATO per scalare le rocce appuntite. Troverete il mantello nell’unico dungeon presente in quella regione sopra un’alta roccia, non potete sbagliarvi. Il miglior equipaggiamento finale

Il miglior equipaggiamento del gioco

Il miglior equipaggiamento in Forspoken (lato mantello), senza ombra di dubbio, è quello ottenibile dopo la storia principale. Sfortunatamente questo oggetto leggendario richiede pazienza e aver terminato la storia principale. Prima di tutto completate il Capitolo 12, poi salvate e continuate dalla città principale. Ora avrete accesso a tutte le regioni e le aree segrete del gioco. La più importante per questa guida risiede a Visoria, in quello che è descritto sulla mappa come “Negozio delle Curiosità”. Dirigetevi da questo strambo venditore e noterete una lista di oggetti rari e mai visti prima d’ora.

Tra di essi ci sarà anche il kit che vi permetterà di fabbricare il mantello più forte del gioco. Il suo costo è di 60 monete antiche, una valuta che deve essere raccolta con tranquillità in tutti i forzieri presenti nel mondo di gioco. Quelli con il puzzle incorporato vi assicureranno un numero tra 3 e 5, quindi cercate i punti viola nelle varie regioni. Una volta ottenuto l’equipaggiamento potenziatene la difesa e spendere tutte le vostre risorse per portarlo al massimo del suo potenziale, non ve ne pentirete. La scelte delle magie da abbinare è ininfluente, poiché l’oggetto ci permetterà di sfruttarle tutte al meglio. Noterete, tuttavia, che quella elettrica ha un rapporto danni maggiore rispetto che altre altre.