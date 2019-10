Fortnite 2: bundle gratis dedicato a PS Plus svelato da un leak?

Fortnite 2 è disponibile da ieri e i giocatori si stanno divertendo a esplorare i nuovi luoghi e le nuove meccaniche di gioco proposte dal battle royale di Epic Games. Tra i vari contenuti in arrivo, pare esserci anche un pacchetto di contenuti speciali, forse dedicato esclusivamente agli utenti iscritti al PS Plus.

Secondo i dataminer, il pacchetto prende il nome di “Bullet Blue” e propone un costume, un dorso decorativo e uno strumento per la raccolta, ovviamente tutto in colorazione blu. Trattandosi di un leak, non abbiamo idea se questo bundle prenderà il posto di Red Strike (con il quale, possiamo notare, condivide la struttura del nome) o se si tratta di un set particolare disponibile in modalità uniche. Il legame con PS Plus è stato azzarda da alcuni utenti, in quanto il set verte sul colore blu, il quale contraddistingue il marchio Sony PlayStation.

